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العراق يرفض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.. وهذه هي الأسباب

ملا طلال أكد أن تعامل الحكومة العراقية مع الإخوان المسلمين غير مرتبط بما يحدث معهم في الحكومات الأخرى (مواقع التواصل)
ملا طلال أكد أن تعامل الحكومة العراقية مع الإخوان المسلمين غير مرتبط بما يحدث معهم في الحكومات الأخرى (مواقع التواصل)
25/10/2020

رفض العراق تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وقال إنها جزء من العملية السياسية في البلاد، وقد كانت ضمن مؤسسيها، وشاركت في كتابة الدستور العراقي، ردا -على ما يبدو- على وثيقة مسربة تظهر أن مصر وجهت طلبا بهذا الشأن إلى الحكومة العراقية.

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية اليوم، إن "4 رؤساء للبرلمان العراقي ولدورات مختلفة هم من الإخوان المسلمين، ونحن في العراق لا نعتبرهم منظمة إرهابية"، موضحا أن "إدراج أي جماعة على لائحة الإرهاب في العراق يأتي بعد أن تقوم بأعمال إرهابية ضد المواطنين أو أن ترفع السلاح بوجه الدولة".

وشدد ملا طلال على أن تعامل الحكومة العراقية مع الإخوان المسلمين غير مرتبط بما يحدث معهم في الحكومات الأخرى في دول العالم.

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي قرر في وقت سابق عدم التصويت على إدراج حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في العراق بناء على طلب من مصر بهذا الشأن، بحسب وثيقة مسربة صادرة عن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

المصدر : الصحافة العراقية + مواقع التواصل الاجتماعي

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