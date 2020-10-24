بالفيديو: الأسبوع العالمي لنزعه.. السلاح المنفلت أخطر تحديات الحكومة العراقية

لا يزال السلاح المنفلت واحدا من أخطر المشاكل التي تواجه العراق، رغم التعهدات التي قطعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة.

ومع مرور الوقت تتعمق مشكلة السلاح السائب، وتتضخم ترسانة المليشيات والقبائل، وتزدهر السوق السوداء المنتشرة في العراق بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من مغبة استمرار انفلات السلاح، وضعف الموقف الحكومي تجاه الجماعات المسلحة، وتزايد النزاعات العشائرية، وما تسببه من فوضى أمنية كبيرة.

وفي إطار جهودها للعمل على نزع السلاح، حددت الأمم المتحدة أسبوع نزع السلاح في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهي الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة.

وتريد المنظمة الدولية من هذا الأسبوع تعزيز الوعي وتأطيره بشأن قضايا نزع السلاح وأهميتها الشاملة.