اعتقال شاب خطط لاغتيال بايدن بشاحنة مليئة بالمتفجرات

أفادت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية بأن مواطنا أميركيا شابا يدعى أليكسندر تريسمان خطط لاغتيال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، وذلك باستخدام شاحنة مليئة بالأسلحة والمتفجرات. وقالت الصحيفة إن المتهم مكث بفندق يبعد نحو 4 أميال فقط عن منزل بايدن بولاية ديلاوير.

وذكرت أن وثائق محكمة فدرالية بولاية كارولينا الشمالية أظهرت أن هذا الشاب بدأ رسم مخططه لاغتيال المرشح الديمقراطي بداية من مارس/آذار الماضي، بعد أن تساءل على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان عليه قتل بايدن، وأخذت السلطات الفدرالية التهديد الذي أطلقه على محمل الجد.

وقالت واشنطن بوست إن تريسمان (19 عاما) بحث عن عنوان بايدن عبر الإنترنت، واشترى سلاحا في ولاية نيوهامبشير (شمالي البلاد).

وكشفت الصحيفة عن أن الشرطة ألقت القبض على الشاب خلال الشهر الجاري بولاية كارولينا الشمالية، بعد الاشتباه فيه، حيث كان يحمل سلاحا مخفيا وبطاقات لعدة ولايات، وعثرت عناصر الشرطة في شاحنته على أسلحة اشتراها من 4 ولايات على الأقل، وكتب عن كيفية صناعة المتفجرات.

ووفق واشنطن بوست، فإن اعتقال الشاب ليس الحلقة الأولى في التهديدات الموجهة ضد المرشح الديمقراطي، حيث اعتقلت السلطات الأربعاء الماضي رجلا يبلغ 42 عامًا من ولاية ميريلاند، على خلفية رسالة هدد فيها بقتل بايدن ونائبته كامالا هاريس.