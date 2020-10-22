مقتل مفتي دمشق وريفها بتفجير عبوة ناسفة في سيارته

قتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني اليوم الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب العاصمة السورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ووزارة الأوقاف.

وكانت الوكالة تحدثت في وقت سابق من اليوم عن إصابة الأفيوني جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام جامع الصحابة في منطقة قدسيا في ريف دمشق.

ويعد الأفيوني من كبار العلماء في سوريا، وهو المشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف، وهو من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.

ولعب المفتي -بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان –دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.