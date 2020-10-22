رافقتها فرقة تفكيك متفجرات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية أمنية في ليون

قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية اليوم الخميس إنها تنفذ عملية في محطة بار ديو للسكك الحديدية، مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.

وأضافت الشرطة أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

من جهتها، ذكرت صحيفة لو بروجريه المحلية على موقعها الإلكتروني أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

وتأتي هذه الحادثة في ظل حملة تشنها السلطات الفرنسية على أفراد وجمعيات إسلامية بدعوى مكافحة "التطرف" عقب حادثة مقتل مدرس، وقد جرى رصد اعتداءات وتهديدات بحق مسلمين ومساجد في الآونة الأخيرة.