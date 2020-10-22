أميركا تتهم إيران وروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات والبلدان ينفيان

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف إن روسيا وإيران حصلتا على بعض بيانات الناخبين، وإنهما تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة، في حين وصفت موسكو وطهران الاتهامات بأنها ملفقة.

وأضاف راتكليف في مؤتمر صحفي أن إيران أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين الأميركيين، والتحريض على الاضطرابات، والإضرار بالرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية رصدت هذه التهديدات وسارعت بالرد عليها.

وأوضح المسؤول الأميركي أنه يمكن لجهات أجنبية استخدام البيانات لمحاولة "إيصال معلومات غير صحيحة للناخبين، أملا في إرباكهم وتقويض الثقة في الديمقراطية الأميركية".

وجاءت هذه التصريحات بعد استلام ناخبين موالين للحزب الديمقراطي في ولايات متعددة، من بينها فلوريدا وأريزونا، رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني تطالبهم بالتصويت للرئيس ترامب وإلا سيتعرضون للملاحقة.

لكن الحكومة الأميركية خلصت إلى أن الرسائل، التي تزعم بأن منظمة "براود بويز" اليمينية الداعمة لترامب هي الجهة المرسلة، ليست في الواقع سوى جهد من الجهود الإيرانية للتدخل في الانتخابات.

وتعليقا على الموضوع قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إيران فاعل سيئ لكنها لا تصل بأي حال من الأحوال إلى الخطورة التي تمثلها روسيا.

وأضافت خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن إدارة ترامب تسعى دائما إلى إيجاد نقاط تساوي بين روسيا وإيران من أجل حماية صديقتها روسيا، حسب تعبيرها.

نفي روسي إيراني

في المقابل، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات السابقة، وقال خلال مشاركته في أعمال نادي فالداي "نحن لا نتدخل في الانتخابات الأميركية. إن كان هناك من يعتقد أن طرفا ثانيا يتدخل في شؤونه الداخلية، فلنضع قواعد شاملة وننشئ أدوات للتحقق والرقابة على تنفيذ اتفاقاتنا في مجال الأمن السيبراني".

وأعرب بوتين عن أمله أن تتجاوب الإدارة الأميركية الجديدة مع المقترح الروسي لوضع قواعد شاملة في الأمن الإلكتروني، مؤكدا "نحن مستعدون للحوار".

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أسفه للاتهامات الأميركية الجديدة لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية إن الاتهامات الأميركية الجديدة ضد روسيا هي ضرورة للعملية السياسية المرتبطة باقتراب موعد الانتخابات هناك.

من جانبها، نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة لطهران بشأن محاولة التدخل في الانتخابات الأميركية، ووصفت الاتهامات في بيان بأنها لا أساس لها وعاريةٌ عن الصحة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في البيان أن الخارجية استدعت صباح الخميس السفير السويسري في طهران لأن بلاده ترعى المصالح الأميركية في إيران وسلمته رسالةَ احتجاج في هذا الشأن.

وأكد أن طهران أعلنت سابقا أنها لا يهمها من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشددا على أن الولايات المتحدة لها "سجل حافل بالتدخلات في شؤون الدول الداخلية، وهي توجه هذه الاتهامات الباطلة لباقي الدول قبيل الانتخابات للتأثير على الرأي العام".