إنترسبت: الشرطة الأميركية تستخدم الذكاء الاصطناعي ضد السود والمستضعفين

قال موقع "إنترسبت" (Intercept) الأميركي إن شركة مراقبة جديدة لمحتوى تويتر تقدم معلومات للشرطة والبنتاغون والاستخبارات المركزية "سي آي أيه" (CIA) ومؤسسات معنية عديدة في الولايات المتحدة تتسم بالتحيّز العنصري ضد السود والملونين.

وأورد الموقع في تقرير مطول أن شركة تُسمى "داتامينر" (Dataminr) تعتمد في بحثها وتصنيفها للأشخاص والتهديدات المحتملة على الذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل البشري، إذ تستخدم خوارزميات ترسخ التحيزات الموجودة أصلا ضد الفئات المذكورة.

وأوضح الموقع أن داتامينر الناشئة في نيويورك تقوم بتسويق نفسها بقوة كأداة للسلامة العامة، مما يمنح المؤسسات من الشرطة المحلية إلى البنتاغون القدرة على مسح محتوى تويتر بالكامل باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتطورة؛ لكن المطلعين على الشركة يقولون إن جهود المراقبة لم تكن في كثير من الأحيان أكثر من تصنيف عرقي متنوع مدعوم ليس بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي؛ بل يُضاف إليه عمل جيش صغير من المحللين البشريين يقومون بعمليات بحث لا نهاية لها بالكلمات الرئيسية.

إشارات الأخبار العاجلة

وكانت داتامينر قد بدأت عملها لمساعدة صناديق التحوط على تحويل أول إشارات من الأخبار العاجلة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى صفقات، ومنذ ذلك الحين تم تبنيها من قبل وسائل الإعلام والجيش وإدارات الشرطة والعديد من المنظمات الأخرى، التي تسعى إلى الحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي بشأن الفوضى والجرائم.

وكان من بين الداعمين الأوائل لداتامينر كل من شركة تويتر ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، وكذلك الشرطة المتعطشة لبيانات تؤدي إلى المراقبة والمطاردة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بأكملها الآن علفا لهذه الجهات.

وعلى الرغم من وعود التكنولوجيا المتقدمة لاستشعار الجريمة، يقول الموقع، إلا أن المحادثات مع 4 مصادر مطلعة بشكل مباشر على عمل داتامينر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، تشير إلى أن الشركة تعتمد في بعض الأحيان على الاستعارات اللغوية المتحيّزة وعلى الحدس لتحديد الفاعل المحتمل ومكانه وما الذي يبدو خطيرا.

إنترسبت: داتامينر تركّز في بحثها عن الجرائم على أحياء وشوارع محددة وحتى مجمعات سكنية بعينها (رويترز)

ليس فنا ولا علما

ويضيف إنترسبت أنه ومن خلال تطبيق يُسمى "التنبيهات المبكرة" (First Alerts) تقدم داتامينر تفاصيل مخيفة من الشبكة العنكبوتية، وتدفقات لا تنتهي من الإخطارات بالكوارث الوشيكة أو العاجلة للتحقيق فيها، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يعملون مع الذكاء الصناعي يضفون تحيزاتهم وأفكارهم المسبقة.

فبحسب إنترسبت، يقوم هؤلاء الموظفون بالتركيز في بحثهم عن الجرائم على أحياء وشوارع محددة وحتى مجمعات سكنية بعينها، وتحديد أعضاء العصابات المحتملين اعتمادا على التغريدات المرتبطة بالعصابات المزعومة، وغيرها من منشورات وسائل التواصل الاجتماعية، مما أدى إلى امتلاء قواعد بيانات الشرطة بالأحكام الجائرة، وتجريم الأطفال وبأسماء الآلاف والآلاف من الشباب الذين لم يتهموا فعليا بأي جريمة.

وقال الموقع إن النهج الذي تتبعه داتامينر ليس فنا ولا علما، ووفقا للخبراء في هذا المجال، فهو أيضا طريقة مؤكدة لإخضاع الرجال والنساء الضعفاء من ذوي البشرة الملونة لرقابة الشرطة، أو ما هو أسوأ.

ومن الناحية العملية، يُعهد لأشخاص معظمهم بيض بتفسير نشاط داتامينر المناهض للعصابات بترجمة اللغة من المجتمعات، التي لم يكونوا على دراية بها.

وكشف أحد هؤلاء المفسرين أن الشيء الوحيد، الذي كانوا يستخدمونه للتعرف على المشتبهين هو الوسوم، التي ربما تظهر عليها إشارات عصابات، أو أي نوع من الأسلحة في الصور؛ لعدم وجود تعريف مؤسسي لـ"عضو العصابة المحتمل"، أي إنه مفتوح للتفسير، وكل ما يهمهم هو العثور على أكبر قدر ممكن من الخطر، حقيقي أو متصور، وإحالته إلى الشرطة.

قوالب نمطية بشرية بدلا من ذكاء الآلة

وقال أحد المصادر للموقع إن بحثهم يركز على العصابات، التي كانت تاريخيا من السود واللاتينيين. وقال إنترسبت إن عمل داتامينر يعزز حلقة "التغذية الراجعة" للتحيز العنصري المعتمدة على الافتراضات النمطية حول أي نوع من عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية والمواقع، التي قد تسفر عن دليل على الإجرام، تُستخدم بعد ذلك لتعزيز الافتراضات النمطية للشرطة الأميركية، وهكذا تُعزز داتامينر وسلطات إنفاذ القانون تحيزات بعضهما البعض.

قلق الخبراء من التقنيات

وأعرب خبراء العدالة الجنائية وعنف العصابات ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين تم الاتصال بهم عن قلقهم من أن خدمات داتامينر قد استخدمت أساليب شرطية متحيزة عنصريا على الإنترنت، وقالوا إن جهود مكافحة العصابات القائمة على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تتجاهل بشكل روتيني أي درجة من الفروق الدقيقة أو المعنى الخاص، وتعتمد على نهج يحاول تجاهل السياق لفهم كيفية استخدام الرموز التعبيرية، وكيفية استخدام علامات التصنيف في المجتمعات الخاضعة للشرطة.

ويعتقد فورست ستيوارت، عالم الاجتماع ورئيس مختبر جامعة ستانفورد الإثنوغرافي، أن على تويتر أن يبلغ مستخدميه النشطين البالغ عددهم أكثر من 100 مليون بأن تغريداتهم قد تصبح غذاء لشبكة داتامينر شبه الآلية، وأن بعض معلوماتهم ستذهب للشرطة.