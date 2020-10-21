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10 ملايين دينار لمن يتزوج الثانية.. بنك عراقي يغضب النساء

قرار البنك العراقي أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل (الفرنسية)
قرار البنك العراقي أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل (الفرنسية)
21/10/2020

قرر مصرف الرشيد العراقي اليوم الأربعاء منح سلفة زواج للموظف الحكومي المتزوج للمرة الثانية، واشترط -في بيان- أن منح السلفة تكون للموظف الذي لم يكن قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى.

وأوضح البيان أن السلفة تُمنح للموظفين كافة، بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط أن يكون موظفا على الملاك الدائم، وألا تقل خدمته عن سنتين، علما أن مبلغ السلفة 10 ملايين دينار (8400 دولار).

مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية قرر مصرف الرشيد اليوم منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة…

Posted by Rasheed bank on Wednesday, 21 October 2020

ردود أفعال

وأثار قرار البنك ردود فعل عراقية متباينة على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب الإعلامي والأكاديمي زيد عبد الوهاب: "مصرف الرشيد يمنح سلفة بٰـ10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية. #طباب_خير وأنقل المعلومة كصحفي أقسم بالله".

واعتبر الناشط والمدون نائل قيس أن عرض بنك الرشيد "يعني مساهمة بالتالي: أطفال جُدد، تضخم سكاني أكثر، فقر وسوء معيشة!" داعيا مؤسسات الدولة إلى "عدم الاجتهاد أو التفكير لأن إذا قررتوا تفكرون راح نطلع بهاي النتيجة".

وكتبت الناشطة والمدونة ياسمين المحمدي على حسابها في تويتر: "حكومتنا الرشيدة عود هم توفرون إمكانية العيش الكريم للعائلة الي راح تتكون من زواج الثانية لو بس تورطونهم ليش ما تفكرون بالشباب العزاب وتساعدونهم".

وعلق النائب السابق ماجد شنكالي قائلا: "قرأت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي مرتين، ولم أجد فيها ما يشير إلى مثل هذا الاقتراح العبقري الذي خرج به مصرف الرشيد وإدارته الفذة".

ولم تخل تغريدة عراقية عرفت نفسها بزهرة النرجس من سخرية:

وانتقد رئيس المركز الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين إجراء البنك، معتبرا أن "عباقرة المال والأعمال في مصرف الرشيد يهبون ما لا يملكون للزواج الثاني بدل توفير المال للمشاريع".

يشار إلى أن مصرف الرشيد تأسس في بغداد عام 1988، كبنك عراقي تجاري، له 162 فرعا داخل العراق.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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