10 ملايين دينار لمن يتزوج الثانية.. بنك عراقي يغضب النساء

قرر مصرف الرشيد العراقي اليوم الأربعاء منح سلفة زواج للموظف الحكومي المتزوج للمرة الثانية، واشترط -في بيان- أن منح السلفة تكون للموظف الذي لم يكن قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى.

وأوضح البيان أن السلفة تُمنح للموظفين كافة، بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط أن يكون موظفا على الملاك الدائم، وألا تقل خدمته عن سنتين، علما أن مبلغ السلفة 10 ملايين دينار (8400 دولار).

مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية قرر مصرف الرشيد اليوم منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة… Posted by Rasheed bank on Wednesday, 21 October 2020

ردود أفعال

وأثار قرار البنك ردود فعل عراقية متباينة على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب الإعلامي والأكاديمي زيد عبد الوهاب: "مصرف الرشيد يمنح سلفة بٰـ10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية. #طباب_خير وأنقل المعلومة كصحفي أقسم بالله".

مصرف الرشيد يمنح سلفة بٰ10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية.#طباب_خير وأنقل المعلومة كصحفي أقسم بالله. — د. زيد عبد الوهاب الاعظمي (@zaidabdulwahab) October 21, 2020

واعتبر الناشط والمدون نائل قيس أن عرض بنك الرشيد "يعني مساهمة بالتالي: أطفال جُدد، تضخم سكاني أكثر، فقر وسوء معيشة!" داعيا مؤسسات الدولة إلى "عدم الاجتهاد أو التفكير لأن إذا قررتوا تفكرون راح نطلع بهاي النتيجة".

مصرف الرشيد بكل غباء وبلاهة يقرر منح الموظف المتزوج سلفة 10 ملايين للزواج بـ أمرآة ثانية! يعني مساهمة بالتالي:

أطفال جُدد، تضخم سكاني أكثر، فقر وسوء معيشة! ادعوا مؤسسات الدولة عدم الاجتهاد أو التفكير لأن إذا قررتوا تفكرون راح نطلع بهاي النتيجة! أصلا منحتاج نتزوج حتى مرّة وحدة. — نائل قيس | Nael Qais (@Nael_Qais) October 21, 2020

وكتبت الناشطة والمدونة ياسمين المحمدي على حسابها في تويتر: "حكومتنا الرشيدة عود هم توفرون إمكانية العيش الكريم للعائلة الي راح تتكون من زواج الثانية لو بس تورطونهم ليش ما تفكرون بالشباب العزاب وتساعدونهم".

حكومتنا الرشيدة عود هم توفرون إمكانية العيش الكريم للعائلة الي راح تتكون من زواج الثانية لو بس تورطونهم

ليش ما تفكرون بالشباب العزاب وتساعدونهم!!!!!! 🔵 مصرف الرشيد يقرر منح سلفة (10)ملايين زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية شرط أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى pic.twitter.com/ULCTA6bINh — ياسمين المحمدي (@Yasm1995ali) October 21, 2020

وعلق النائب السابق ماجد شنكالي قائلا: "قرأت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي مرتين، ولم أجد فيها ما يشير إلى مثل هذا الاقتراح العبقري الذي خرج به مصرف الرشيد وإدارته الفذة".

مصرف الرشيد يمنح 10 مليون دينار للموظف الذي يتزوح للمرة الثانية.

قرأت الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي والمالي مرتين ولم اجد فيها مايشير الى مثل هذا الاقتراح العبقري الذي خرج به الينا مصرف الرشيد وادارته الفذة.شر البلية مايضحك هو التعليق المناسب على هذا الخبر!!!!#العراق — ماجد شنكالي (@majidshingali) October 21, 2020

ولم تخل تغريدة عراقية عرفت نفسها بزهرة النرجس من سخرية:

آخر الاخبار مصرف الرشيد يعطي سلفه للموظف المتزوج من ثانية

ثم

اعتقد ماواصلكم انتشار جرائم

قتل الزوج😱 pic.twitter.com/xlXSF7mZ0e — 🇮🇶زهرة النرجس🇮🇶 (@zahratalnrjes88) October 21, 2020

وانتقد رئيس المركز الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين إجراء البنك، معتبرا أن "عباقرة المال والأعمال في مصرف الرشيد يهبون ما لا يملكون للزواج الثاني بدل توفير المال للمشاريع".

عباقرة المال والاعمال في مصرف الرشيد يهبون مالا لا يملكون للزواج الثاني بدل توفير المال للشاريع الاقتصادية والتنمية و #العراق يعيش ازمة اقتصادية لماذا لا تخصصون المبالغ للمشاريع الصغيرة بدل هجمان البيوت والحياة الزوجية لموظف بالكاد يكفي راتبه لرأس الشهر؟https://t.co/TolNH4UGj6 — Farhad Alaaldin (@farhad965) October 21, 2020

يشار إلى أن مصرف الرشيد تأسس في بغداد عام 1988، كبنك عراقي تجاري، له 162 فرعا داخل العراق.