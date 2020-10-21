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سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقصف ريف القنيطرة

إسرائيل كثّفت في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا (الجزيرة-أرشيف)
إسرائيل كثّفت في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا (الجزيرة-أرشيف)
21/10/2020

أطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء صاروخا على موقع في القنيطرة بجنوب سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن "العدو الإسرائيلي شن عند منتصف الليلة عدوانا بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي".

وأضافت أنّ الصاروخ استهدف "مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ القصف استهدف "مقرّا للمليشيات الإيرانية".

وقال المرصد "دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقرا للمليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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