أشعلت مواقع التواصل.. هكذا تفاعل العراقيون مع حادثة رمي أم طفليها في النهر

View this post on Instagram

اللقطة اللي مدتروح من بالي هي شنو چان شعور الطفل من " أمه " دتشمره من فوگ الجسر !!! شفكر وشحس وشگال من هدته من ايدهه ونزل انلطم بالمي ؟ #كاريكاتيرا_T #حدث_في_بغداد @husham.althahabi #كاريكاتير_بالعراقي #كاريكاتيرات #كاريكاتير_اليوم #اكسبلور #اكسبلور_فولو #اكسبلور_2020 #تمبلر #تمبلريات #تمبلرات #اكسبلور_explore #العراق_بلد_الحضارات #العراق

A post shared by عامر آل جازع / Amer Al Jazie (@amer_al_jazie) on Oct 18, 2020 at 12:09pm PDT