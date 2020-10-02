وسط انتقادات حقوقية.. الأمن المصري يدفع بتعزيزات في القاهرة ومدن أخرى تزامنا مع جمعة الغضب

أفادت مصادر للجزيرة بأن الأمن المصري دفع تعزيزات في ميادين بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم في ميدان التحرير بالقاهرة تحت شعار "جمعة الغضب الثانية".

كما بث الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، يدعو فيه للمشاركة في المظاهرات، وشدد على ضرورة تمسك المصريين بمطالبهم والإطاحة بنظام السيسي.

في المقابل، نشرت وسائل إعلام مصرية صورا لتجمعات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ميدان المنصة بمدينة نصر شرقي القاهرة، وذكرت أن التجمعات تأتي احتفالا بذكرى حرب أكتوبر.

وكانت منطقة العوامية في محافظة الأقصر جنوبي البلاد قد شهدت اليومين الماضيين مواجهات بين مواطنين والشرطة المصرية، أثناء تشييع قتيل سقط برصاص قوات الأمن.

في غضون ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية تعامل قوات الأمن المصرية مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت المنظمة -في بيان- أن قوات الأمن المصرية قتلت اثنين من المتظاهرين واستخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المظاهرات، مضيفة أن قوات الأمن المصرية نفذت أيضا مئات الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، مشيرة إلى أن نحو 500 شخص هم قيد الاحتجاز حاليا.

وطالب مدير البحوث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، السلطات المصرية بإجراء تحقيق عاجل في مقتل شخصين برصاص قوات الأمن.

كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.