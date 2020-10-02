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تمتد 10 سنوات.. توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب والولايات المتحدة

وزير الخارجية المغربي (يمين) خلال استقباله الوزير الأميركي (الفرنسية)
وزير الخارجية المغربي (يمين) خلال استقباله الوزير الأميركي (الفرنسية)
2/10/2020

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده وقعت مع الولايات المتحدة -الجمعة- اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري ضد التهديدات المشتركة لمدة 10 سنوات، بين عامي 2020 و2030.

وأوضح بوريطة في ختام زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للرباط، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحديث الصناعات العسكرية والدفاعية في المغرب.

بدوره، أكد إسبر أن الاتفاقية ستفتح أبواب التعاون الثلاثي بين المغرب وأميركا والدول الأفريقية، مستدلا على ذلك بمناورات "الأسد الأفريقي".

وفي عام 2007، انطلقت مناورات "الأسد الأفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، بمشاركة عدة دول أفريقية، لتطوير المهارات الميدانية والقتالية للقوات المشاركة.

وعلى صعيد مواز، بحث لوديي مع إسبر -وفق بيان للدفاع الوطني المغربي- تعزيز التعاون العسكري والنهوض بالاستثمار الأميركي في مشاريع الصناعات الدفاعية بالمغرب.

ويختتم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم الجمعة في الرباط جولة مغاربية، شملت -إضافة للمغرب- تونس والجزائر، وهدفت إلى تعزيز التعاون العسكري مع بلدان المغرب.

المصدر : وكالات

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