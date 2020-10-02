البث الحي
أخبار|تركيا

شرق المتوسط.. تركيا ترفض تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها والأمين العام للناتو يزور أنقرة

القادة الأوروبيون لوحوا بعقوبات على تركيا إذا لم توقف التنقيب في شرق المتوسط (رويترز)
القادة الأوروبيون لوحوا بعقوبات على تركيا إذا لم توقف التنقيب في شرق المتوسط (رويترز)
2/10/2020
|
آخر تحديث
3/10/2020
(مكة المكرمة) 01:59 AM

رفضت تركيا تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها بسبب نشاطها في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ووصفته بالسلوك غير البنّاء، فيما يجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قريبا محادثات في أنقرة وسط مساع لتسوية النزاع.

وحذّر قادة الاتحاد الأوروبي -صباح أمس الجمعة- تركيا من أن بروكسل قد تفرض عقوبات عليها، إذا لم توقف عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية إن تواصل استخدام لغة العقوبات أمر غير بنّاء، وإن على الاتحاد الأوروبي أن يفهم الآن أنه لن يصل إلى شيء من خلال هذا النوع من الخطابات.

وأضافت الوزارة أن بيان الاتحاد الأوروبي أظهر كيف أن بعض الدول "أرادت تطوير العلاقات" مع تركيا، لكنه كان أيضا مثالا على كيف أن اليونان وقبرص "أخذت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا رهينة".

كما دعت تركيا الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحوار بين جمهورية قبرص والقبارصة الأتراك في الثلث الشمالي للجزيرة، لإنشاء آلية لتنسيق الأنشطة الهيدروكربونية.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا، فإن هناك أيضا جزءا كبيرا من هذه المواد منفصلة عن الواقع.

وجاء في نفس البيان أن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحلّ المشكلات العالقة عبر المفاوضات.

وعرض بيان قمة الاتحاد الأوروبي على تركيا إمكانية توثيق العلاقات وتحسين التجارة إذا التزمت أنقرة "بمواصلة الحوار بحسن نية والامتناع عن الإجراءات الأحادية".

محادثات بأنقرة
في الأثناء، أعلن حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيزور تركيا الاثنين المقبل.

وقال الحلف إن ستولتنبرغ سيجري محادثات في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومسؤولين أتراك آخرين.

من جهتها، رحبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في تغريدة على تويتر، بإعلان موافقة اليونان وتركيا على إنشاء آلية ثنائية عسكرية لفض الاشتباك، وأثنت على الدور القيادي لحلف الناتو في هذه المسألة.

يذكر أن الناتو رعى المحادثات التقنية العسكرية التي جرت مؤخرا في بروكسل بين الجانبين التركي واليوناني لتخفيف التوترات بينهما في شرق المتوسط.

وخفّت حدة التوترات في شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة منذ أن اتفقت أنقرة وأثينا على عقد محادثات الشهر الماضي.

ونظم الجاران العضوان في حلف الناتو مناورات حربية في المياه المتنازع عليها، وصعّدا من حدة الخطاب في أغسطس/آب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قبيل قمة استثنائية.. الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لتركيا ويؤكد أن جميع الخيارات مطروحة

قال رئيس المجلس الأوروبي إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وذلك في رسالة لتركيا إن لم تسلك ما سماه نهجا بنّاء في حل النزاعات الراهنة.

القمة الأوروبية ببروكسل.. تهديد بالعقوبات ودعوة للحوار مع تركيا بشأن شرق المتوسط

قال رئيس المجلس الأوروبي إن على تركيا وقف "التصرفات الأحادية" التي تتعارض مع القانون الدولي، مشيرا لسياسة تجمع بين الحوار والصرامة، كما تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)