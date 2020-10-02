البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

إغلاق أي منشأة تُستخدم لتعقبهم.. لجنة بالكونغرس تصادق على قانون لحماية المعارضين السعوديين

كونولي قال إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة (رويترز)
كونولي قال إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة (رويترز)
2/10/2020

قال عضو مجلس النواب الأميركي جيري كونولي إن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صادقت على قانون حماية المعارضين السعوديين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من قبل من وصفهم بعملاء السعودية.

وقال كونولي إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة، مضيفا أن القانون رسالة قوية وواضحة بأن الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم.

كما حذر من أن غض الطرف عن هذه الانتهاكات يؤدي إلى تمكين ما وصفها بحملة الترهيب السعودية العالمية، موضحا أنه بموجب القانون يحظر بيع أسلحة أميركية إلى المخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية الأميركي أن هذه الوكالات ليست متورطة في الانتهاكات المذكورة.

ويقضي القانون أيضا بإغلاق منشآت دبلوماسية سعودية في الولايات المتحدة، إذا تبين أنها تستخدم لتسهيل مراقبة أو تعقب أو مضايقة أو إيذاء مواطنين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)