إغلاق أي منشأة تُستخدم لتعقبهم.. لجنة بالكونغرس تصادق على قانون لحماية المعارضين السعوديين

قال عضو مجلس النواب الأميركي جيري كونولي إن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صادقت على قانون حماية المعارضين السعوديين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من قبل من وصفهم بعملاء السعودية.

وقال كونولي إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة، مضيفا أن القانون رسالة قوية وواضحة بأن الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم.

كما حذر من أن غض الطرف عن هذه الانتهاكات يؤدي إلى تمكين ما وصفها بحملة الترهيب السعودية العالمية، موضحا أنه بموجب القانون يحظر بيع أسلحة أميركية إلى المخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية الأميركي أن هذه الوكالات ليست متورطة في الانتهاكات المذكورة.

ويقضي القانون أيضا بإغلاق منشآت دبلوماسية سعودية في الولايات المتحدة، إذا تبين أنها تستخدم لتسهيل مراقبة أو تعقب أو مضايقة أو إيذاء مواطنين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة.