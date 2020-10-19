كورونا.. تونس تفوض المحافظات بفرض حظر تجول وعدد الإصابات عالميا يتجاوز 40 مليونا

فوض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي كافة الولاة (المحافظين) في البلاد بإعلان حظر التجول في جهاتهم بداية من الثلاثاء بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في أنحاء العالم 40 مليونا.

جاء ذلك خلال اجتماع للمشيشي مع عدد من القيادات الأمنية العليا في قصر الحكومة بالقصبة اليوم الاثنين، بحضور وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وتعيش 6 ولايات تونسية حظرا للتجول الليلي منذ نحو أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي تونس العاصمة ومنوبة وبن عروس وأريانة شمالا، وولايتا سوسة والمنستير شرقا.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 114 وفاة بكورونا، و5752 إصابة بين 13 و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 40 ألفا و542، بينها 626 وفاة، فيما لم تذكر عدد المتعافين.

وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

وعالميا، أعلن عن أكثر من 2.5 مليون إصابة في الأيام السبعة الأخيرة، في أعلى عدد يسجل خلال أسبوع منذ بدء تفشي الوباء.

وتم تسجيل ما مجموعه 40 مليونا و234 إصابة، ومليون ونحو 114 ألف وفاة في كافة أنحاء العالم جراء الفيروس.

وسجل أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا، وهي الولايات المتحدة، والهند، ثم البرازيل.

ويمكن تفسير ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بزيادة عدد الفحوص التي يتم إجراؤها في بعض الدول، ورغم ذلك فإن جزءا كبيرا من الحالات لا يزال الأقل خطورة أو التي لا تُظهر أعراضا على الأرجح.

فلسطين

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الاثنين تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة، و572 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة في بيان صحفي إلى أنه تم تسجيل جميع الوفيات في الضفة الغربية، بينها حالة في مدينة القدس الشرقية.

ومن بين الإصابات 466 في الضفة الغربية، بينها 62 في مدينة القدس الشرقية، و77 في قطاع غزة.

وأوضحت الكيلة أن عدد الإصابات الإجمالي المسجل لدى وزارة الصحة بلغ 59 ألفا و82 حالة، تعافى منهم 51 ألفا و806، في حين بلغ عدد الوفيات 484.

أما في إسرائيل فقد أعلنت سلطات الاحتلال اليوم تسجيل 892 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مسجلة بذلك انخفاضا في عدد الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 30 ألفا.

وسجلت إسرائيل أرقاما قياسية وصلت إلى أكثر من 9 آلاف إصابة يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ارتفاع بأوروبا

وتواجه قارة أوروبا طفرة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "الوضع في أوروبا يبعث على القلق الشديد".

جاء ذلك في أعقاب أسبوع شهد طفرة في الإصابات في القارة بنسبة 44% مقارنة بالأسبوع السابق، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الإصابة في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

وفرضت فرنسا -التي سجلت أول أمس السبت 32 ألف إصابة جديدة- حظر تجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحا لمدة شهر على الأقل، وفي مساحة تشمل 10 مدن كبرى، بينها باريس وضواحيها.

وفي المملكة المتحدة -وهي أكثر الدول الأوروبية تضررا- سجلت 43 ألفا و500 وفاة، و15 ألف إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي، واتجهت السلطات إلى تشديد القيود، حيث أصبح نصف السكان خاضعين لتلك القيود.

ففي لندن وعدة مناطق أخرى -وهو ما يعني نحو 11 مليون نسمة- منعت التجمعات في الأماكن المغلقة بين العائلات والأصدقاء، في حين خضعت لانكشير (شمال غرب) وليفربول لحالة تأهب صحي قصوى.