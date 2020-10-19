قائد الطائرة عبر عن سعادته.. وصول أول رحلة تجارية إماراتية إلى مطار تل أبيب

هبطت صباح اليوم الاثنين في مطار تل أبيب أول رحلة تجارية تابعة لخطوط الاتحاد الإماراتية قادمة من أبو ظبي بعد توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في واشنطن منتصف الشهر الماضي.

وأقلت الطائرة وفدا إماراتيا مؤلفا من 58 شخصا، بينهم مسؤولون كبار في شركة الاتحاد ورجال أعمال وصحفيون.

وقد نظم مطار تل أبيب حفل استقبال للوفد الإماراتي، ووصف هبوط الطائرة الإماراتية باللحظات التاريخية.

وقال قائد الطائرة صالح عبد الله في حفل جرى تنظيمه في المطار لهذه المناسبة "نحن سعيدون بالوجود هنا، ونأمل أن تكون هذه بداية علاقة بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف "لو سألني أحد قبل عدة أشهر إذا ما كنت سأقف هنا ألقي هذا الخطاب في تل أبيب كنت سأقول: هذا مستحيل".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الكلمة.

وتأتي هذة الرحلة قبل يوم من وصول وفد إماراتي رفيع المستوى إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية له عقب توقيع اتفاق التطبيع المبرم بين الجانبين مؤخرا.

رحلات أسبوعية

وكانت وزارة المواصلات الإسرائيلية قد أعلنت في بيان عن اتفاق مع الإمارات سيتم بموجبه تسيير 28 رحلة أسبوعية بين تل أبيب ومطاري دبي وأبو ظبي.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوقع بنفسه على هذا الاتفاق في مطار تل أبيب فور وصول الوفد الرسمي الإماراتي غدا الثلاثاء إلى إسرائيل.

وإضافة إلى الرحلات التجارية ستضاف 10 رحلات شحن أسبوعية، إلى جانب رحلات أخرى ستسيّر بين مطارات الإمارات ومطار "إيلات رامون" الدولي جنوبي إسرائيل.

وقد وصفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف التوصل إلى هذا الاتفاق باللحظة التاريخية، وقالت إنه يعني بدء موجة ازدهار اقتصادي مع فتح أسواق جديدة.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 آب/أغسطس الماضي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.