البث الحي
أخبار|عراق

شاهد- جزيرة تربط محاور إستراتيجية عدة.. قوات عراقية تقتحم أخطر معاقل خلايا تنظيم الدولة

القوات العراقية واجهت صعوبة في السيطرة على جزيرة كنعوص طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)
القوات العراقية واجهت صعوبة في السيطرة على جزيرة كنعوص طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)
19/10/2020

بدأت القوات العراقية والحشد الشعبي، معززة بالدروع وبإسناد جوي، اليوم عملية عسكرية كبرى لتطهير جزيرة مهمة على الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين شمالي العراق من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدأ الهجوم بقصف جوي ومدفعي على الجزيرة، أعقبه نصب جسر عائم على نهر دجلة لعبور الجنود والآليات إلى جزيرة كنعوص.

وقال مصدر عسكري إن "القوات العراقية بدأت عند ظهر اليوم بالنزول إلى الجزيرة وتمشيطها بدقة بحثا عن عناصر تنظيم الدولة الذين يتخذون من الجزيرة وكرا لهم، وتعد من أهم المعاقل في منطقة شمالي محافظة صلاح الدين، وصولا إلى محافظة نينوى، ومن ثم الصحراء الغربية المؤدية إلى الحدود السورية".

#المشاهد الاولية لعملية #اقتحام القطعات العسكرية لـ جزيرة كنعوص . . #محمود_الجماس

Posted by ‎محمود الجماس-Mahmoodaljamas‎ on Monday, 19 October 2020

وأضاف أن العملية التي تجري بإشراف كبار القادة العسكريين العراقيين من وزارتي الدفاع والداخلية، تهدف إلى القضاء نهائيا على وجود عناصر التنظيم، وإقامة نقاط مرابطة دائمة في الجزيرة لمنع تسللهم إليها في المستقبل، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى استقرار مناطق شمالي صلاح الدين وجنوبي نينوى.

وكانت القوات العراقية قد شنت على مدى السنوات الماضية العديد من الهجمات لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم الدولة، لكنها تنسحب منها لصعوبة إدامة التواصل بين القطعات المسيطرة على الأرض والمساندة لها بسبب وقوعها في حوض نهر دجلة وانتشار الغطاء النباتي الكثيف فيها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)

ليبيا.. المجلس الأعلى: اتفاق الهدنة لا يقرّ بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا

المجلس الأعلى للدولة رحّب بالاتفاق الموقّع في جنيف (الجزيرة-أرشيف)

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)
الأكثر قراءة

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

مجاملة ريال مدريد وسرقة الكلاسيكو.. الصحافة الإسبانية تفتح النار على التحكيم وزيدان يدافع

راموس يسقط على الأرض قبل احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحه (رويترز)

قره باغ.. أذربيجان تستعيد مناطق جديدة واتفاق على هدنة إنسانية وإيران تنشر قوات على حدودها الشمالية

جندي أرميني يسرع للاحتماء بخندق عقب تحليق طائرة مسيّرة فوق إحدى مناطق الاشتباك بقره باغ (غيتي)