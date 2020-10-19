سنرد على أي تهديد إسرائيلي من المنطقة.. وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية مع دول الخليج

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، للجزيرة إن بلاده مستعدة لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج بشأن الاستقرار في المنطقة، محذرا من أن أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيُواجه برد واضح ومباشر.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة تُبثّ لاحقا، قال حاتمي إن التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة الخليجية، مؤكدا أنه "لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية، ولا يحق لأحد مطالبتنا بذلك".

وعن الحرب في إقليم ناغورني قره باغ، قال "نتوقع من تركيا كونها دولة إقليمية مهمة وصديقة أن تساعد في حل الأزمة دبلوماسيا"، مضيفا "لم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السلاح الروسي لأرمينيا وهذه مجرد اتهامات، كما وجهنا تحذيرات رسمية واضحة لأذربيجان وأرمينيا بشأن أمن مناطقنا الحدودية".

وبخصوص رفع حظر التسلح عن إيران، قال "لدينا توافقات مهمة مع روسيا والصين بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح".

وأكد أن "انتهاء حظر التسلح فرصة كي نستورد احتياجاتنا من الأسلحة، ونصدر أسلحتنا للآخرين"؛ لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن طهران حريصة على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود.