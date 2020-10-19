بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

يتنافس الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لاجتذاب ناخبي الولايات المتأرجحة التي ستقرر مصير الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما تتزايد شراسة التنافس الانتخابي بين حملتيهما قبل 16 يوما من التصويت الحاسم.

وسيقوم ترامب بجولة في عدة ولايات انطلاقا من نيفادا إلى كاليفورنيا ثم إلى نيفادا مجددا، في يوم من التجمعات الانتخابية وفعاليات جمع التبرعات.

في المقابل، يحط بايدن الذي رسم خط سير أكثر تحفظا بسبب المخاوف المرتبطة بجائحة كوفيد-19، في ولاية كارولينا الشمالية لحضور فعالية في دورهام، قبل عقد اجتماع افتراضي مع زعماء دينيين من أصول أفريقية.

ويسعى المرشحان -اللذان ذهب كل منهما إلى الكنيسة صباح أمس الأحد- لتحفيز قواعدهما السياسية ومناشدة المترددين في انتخابات قد يحسمها إقبال الناخبين.

وبعد استبدال مناظرتهما الثانية بمواجهة تلفزيونية، التقى كل منهما على حدة بمجموعة ناخبين في لقاءين بقاعتي بلدية تم بثهما على شبكتي تلفزيون منفصلتين. وستجرى المناظرة الثالثة الأخيرة وجها لوجه، مع طرح موضوعات من بينها "العرق في أميركا" و"التغير المناخي" و"محاربة كوفيد-19″، مما يضمن لقاء محتدما.

استطلاعات الرأي تظهر تقدم بايدن (غيتي)

استطلاعات الرأي

وتظهر استطلاعات الرأي في مجملها تأخر ترامب عن منافسه الديمقراطي، وإلى جانب ذلك فإن الغالبية العظمى من الناخبين لا توافق على تعامل ترامب العشوائي مع وباء كورونا، وهو ما استغله بايدن وجعله موضوعا أساسيا للنقاش، ووعد بتأمين ما يسميه قيادة أكثر رصانة وأقل تسييسا للبلاد.

وفي آخر استطلاع للرأي أجراه موقع "إنفيسترز بزنس ديلي" ومعهد "تيكنو ميتريكا للسياسات"، بدا أن ترامب تمكن من تضييق الفجوة مع بايدن.

وذكر الاستطلاع أن المرشحين تفصل بينهما 5 نقاط فقط على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن 49.5% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم سيصوتون لبايدن، مقابل 44.5% لصالح ترامب.

ويرفض ترامب الاعتراف بأدائه الضعيف في استطلاعات الرأي، بينما أعرب أنصار بايدن أيضا عن قلقهم بشأن الإفراط في الثقة بالانتخابات التي قد تحسم بهامش فوز ضيق في ولاية واحدة مثل فلوريدا.

وقال محللون إنه يجب أن يركز ترامب على الآفاق الاقتصادية لأميركا، والتي يعتبرها نقطة قوته.

وحتى الآن، أدلى أكثر من 25 مليون أميركي بأصواتهم في تصويت مبكر غير مسبوق، في ظل مخاوف أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت المباشر في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجد.