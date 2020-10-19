انتخابات أميركا.. بدء التصويت المبكر بولاية فلوريدا وإقبال قياسي بكافة الولايات

بدأت اليوم الاثنين في ولاية فلوريدا غربي الولايات المتحدة الانتخابات المبكرة بمراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام الناخبين السابعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للبلاد، وقد سجل إقبال قياسي على عملية التصويت المبكر بكافة الولايات، والذي تسبق يوم الاقتراع بانتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من الشهر المقبل.

وتستمر مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين بولاية فلوريدا حتى السابعة مساء من اليوم وإلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان 3.9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم بالانتخابات المبكرة في مراكز الاقتراع عام 2016 حيث فاقت نسبتهم 40% من مجمل الناخبين بالولاية.

وقال مراسل الجزيرة في ميامي فادي منصور إن الناخبين في فلوريدا مخيرون بين التصويت داخل مكاتب التصويت، وبين التصويت عن طريق البريد بوضع أوراق التصويت بأماكن مخصصة لذلك قرب مكاتب التصويت. وأضاف المراسل أن فلوريدا تضم 14 مليون ناخب، وقد صوت حتى الآن أكثر من مليونين ونصف المليون منهم عبر البريد.

وفلوريدا من الولايات الرئيسية التي تحسم السباق إلى البيت الأبيض بين المرشحيْن الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، وللولاية الجنوبية 29 صوتا بالمجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس الجديد، مما يجعلها مع نيويورك صاحبتي أكبر عدد من الأصوات بالمجمع بعد ولايتي كاليفورنيا وتكساس في السباق لاقتناص 270 صوتا بالمجمع ستحدد الفائز في الانتخابات.

وحسب معدل استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" (realclearpolitics) يتقدم بايدن على ترامب في ولاية فلوريدا بـ 1.4 نقطة مئوية.

إقبال قياسي

وذكرت وكالة رويترز أنه سجل حتى الساعة عدد قياسي من الناخبين الذين اختاروا التصويت المبكر في عموم الولايات، إذ بلغ 28 مليونا قبل أسبوعين تقريبا من انتهاء الحملة الانتخابية.

ويزور المرشح الجمهوري ترامب ولاية أريزونا اليوم الاثنين بعد أن عقد مؤتمرا انتخابيا في نيفادا أمس حث فيه مناصريه على الانتخاب، وسط دلائل على تقدم الديمقراطيين في التصويت المبكر.

وأما منافسه المرشح الديمقراطي بايدن -الذي زار ولاية رئيسية أخرى، هي كارولينا الشمالية، أمس الأحد- فسيزور اليوم مسقط رأسه ديلاوير، في وقت ستتوجه المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس إلى ولاية فلوريدا لتشجيع مؤيديه على التصويت المبكر.

وقالت وجد وقفي مراسلة الجزيرة بمدينة بريسكوت بولاية أريزونا إن ترامب سيلتقي بعد ساعات أنصاره في تجمع انتخابي قرب مطار المدينة، وأضافت أن أريزونا محورية ومهمة له، لأنها ولاية متأرجحة فقد فاز فيها ترامب بانتخابات 2016 بفارق ضئيل عن منافسته هيلاري كلينتون، ولكن الوضع مختلف الآن، فاستطلاعات الرأي تمنح المرشح الديمقراطي تفوقا بفارق ضئيل لا يتجاوز 3 نقاط.

وقد بدأ التصويت المبكر بأريزونا في السابع من الشهر الحالي، وقال مسؤولو الولاية إن هناك إقبالا كبيرا على التصويت المبكر أسوة بباقي الولايات.

من المرتقب أن يلتقي بايدن (يسار) ترامب في آخر مناظرة انتخابية الخميس المقبل (الفرنسية)

انتقادات متبادلة

ووجه بايدن انتقادا شديدا لترامب لقوله خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الخطر" فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدل الحالات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى في عدة أشهر. وتابع بايدن "الأمور تزداد سوءا، ولا يزال يكذب علينا فيما يتعلق بوضع (الوباء)".

ورغم إصابة ترامب بالفيروس وتعافيه منه الآونة الأخيرة، فقد سخر من بايدن بولاية نيفادا لنهجه الحذر من الوباء. وتهكم ترامب من المطالبين له بالإنصات لآراء العلماء قائلا "لو كنت قد أصغيت للعلماء فقط لأصبحنا الآن في بلد يواجه ركودا هائلا".

وسرعان ما ردت حملة بايدن، فقال المتحدث باسمها آندرو بيتس "حالات الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد، وتسريح العمال يزداد".

ومن المقرر أن يتواجه الغريمان في مناظرة انتخابية أخيرة الخميس المقبل بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وكانت لجنة المناظرات الانتخابية الرئاسية قد ألغت المناظرة الثانية عقب رفض ترامب المشاركة فيها لأنها كانت ستعقد عن بعد جراء إصابة الرئيس بالفيروس ودخوله فترة الحجر الصحي التي تستمر أسبوعين.