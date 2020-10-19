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الكاظمي في ضيافة ماكرون لبحث محاربة الإرهاب وإعمار العراق

ماكرون (يمين) مستقبلا الكاظمي في الإليزيه (الفرنسية)
ماكرون (يمين) مستقبلا الكاظمي في الإليزيه (الفرنسية)
19/10/2020

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق في قصر الإليزيه الرئاسي بباريس.

وقال مكتب ماكرون في بيان إنه ستتم مناقشة قضايا أمن الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب وإعادة الإعمار في العراق.

وكان الكاظمي قد التقى في وقت سابق اليوم بنظيره الفرنسي جان كاستيكس، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية.

وأشار الكاظمي خلال لقائه مع كاستيكس إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات.

وأكد على أن بلاده تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة واستعادة العراق مكانته الدولية.

من جانبه، أكد كاستيكس على حرص فرنسا على دعم العراق في مختلف الصعد.

توقيع مذكرات
وخلال اللقاء، وقع الطرفان على 3 مذكرات "إعلان نوايا" في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

ووصل الكاظمي إلى باريس مساء أمس الأحد في مستهل جولته الأوروبية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.

وتعد جولة الكاظمي الأوروبية هذه الأولى لرئيس الوزراء العراقي في القارة العجوز منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/أيار الماضي.

ومطلع الشهر الماضي، زار ماكرون بغداد، حيث كان أبرز ما تم بحثه مع الكاظمي حينها التعاون في مجال الطاقة والعمل معا على مشروع نووي يمكنه التغلب على النقص في الكهرباء بالعراق.

كما نوقش التعاون العسكري في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، والدعم الفرنسي لمشروع مترو في بغداد، وتنفيذ مشاريع في مجالات علمية وثقافية وفي مجال الصحة والدعم الإنساني.

وشدد ماكرون حينها على أن فرنسا تساند جهود الكاظمي لتعزيز السيادة العراقية، وكذلك حصر السلاح بيد الدولة.

المصدر : وكالات

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