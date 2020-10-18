وفد برلماني تركي في باكو.. تبادل الاتهامات بخرق الهدنة المؤقتة بين أذربيجان وأرمينيا

تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات اليوم الأحد بخرق "هدنة إنسانية" جديدة دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي في إقليم ناغورني قره باغ، بعد أسبوع على بدء سريان وقف أول لإطلاق النار تم التوصل إليه بإشراف موسكو، لكنه لم يحترم إطلاقا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية في بيان أن القوات الأرمينية خرقت "بشكل خطير الاتفاق الجديد"، منددة بقصف مدفعي وهجمات على طول الجبهة.

وخلال الليل، أفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ أذرية على شمال الجبهة وجنوبها خلال الساعات الثلاث الأولى بعد بدء سريان الهدنة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية إسقاط مقاتلة أرمينية من طراز "سو-25″، وقالت في بيان إنه تم إسقاط المقاتلة ظهر اليوم عندما كانت تحاول شن هجوم على مواقع الجيش الأذري في مدينة جبرائيل.

وأشار البيان إلى قيام سلاح الجو الأذري بإسقاط المقاتلة، وكان الجيش الأذري أسقط أمس السبت مقاتلة من نفس الطراز عائدة للجيش الأرميني.

كما أكدت الوزارة تدمير بطاريتي إطلاق صواريخ "إس-300" (S300)، و5 دبابات "تي-72" (T-72)، و3 راجمات صواريخ غراد.

وأعلن حكمت حاجييف نائب الرئيس الأذري الأحد خرق أرمينيا الهدنة باستخدام طائرات حربية.

وقال حاجييف في تغريدة على تويتر "الجيش الأرميني استخدم طائرات حربية لقصف مواقع الجيش الأذري، في خرق علني لوقف إطلاق النار، كيف يمكننا الوثوق بالجانب الأرميني؟".

وأظهرت مشاهد بثتها وزارة الدفاع الأذرية اضطرار جنود أرمن للفرار من مواقعهم بمنطقة فضولي التي حررها الجيش الأذري مؤخرا.

وبثت وزارة الدفاع الأذرية الأحد مشاهد لأماكن حررتها وأسلحة غنمتها في عملياتها الناجحة بمنطقة فضولي.

وقال مراسل الجزيرة إن قرى في مدينة ترتر الواقعة في محيط إقليم ناغورني قره باغ تعرضت لقصف عنيف.

أرمينيا تنفي

ونفت وزارة الدفاع الأرمينية الاتهامات الأذرية باستخدام أسلحة ثقيلة على طول الحدود، ووصفت الأوضاع على الحدود بالهادئة نسبيا.

وكانت الخارجية الأرمينية اتهمت أذربيجان بخرقين آخرين للهدنة الإنسانية في الساعات الأولى من سريانها.

كما قالت الخارجية الأرمينية إن باكو رفضت عرض يريفان بالموافقة على سحب الجنود الجرحى من ميدان المعركة بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفد تركي

وتوجه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إلى أذربيجان اليوم الأحد، في زيارة رسمية برفقة وفد برلماني بدعوة من الرئيس إلهام علييف.

وتستمر زيارة شنطوب إلى باكو حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البرلمان التركي في فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال لجمهورية أذربيجان، وسيجري بعض اللقاءات الرسمية خلال زيارته.

كما سيلقي رئيس البرلمان خطابا أمام المجلس الوطني الأذري (البرلمان).