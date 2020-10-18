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واشنطن بوست: قمع أصوات الناخبين السود يعيد أميركا إلى القرن 19

الكاتب: إزاء قمع الناخبين السود لا فرق بين الجمهوريين بقيادة ترامب وجماعة (كو كلوكس كلان) العنصرية (رويترز)
الكاتب: إزاء قمع الناخبين السود لا فرق بين الجمهوريين بقيادة ترامب وجماعة (كو كلوكس كلان) العنصرية (رويترز)
18/10/2020

نشرت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) مقالا اتهم كاتبه الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب بالعمل على قمع الناخبين السود وتبني أهداف مشابهة لتلك التي تبنتها الجماعات العنصرية التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض والحكومات التي تعاقبت على جنوب الولايات المتحدة خلال القرن الـ 19 لحرمان السود من التصويت على مدى أجيال.

وقال كولبرت كينغ في مقاله تحت عنوان "قمع أصوات الناخبين السود يعيد أميركا إلى القرن الـ 19″، إنه عندما يتعلق الأمر بقمع الناخبين السود، فليس هناك فرق بين أهداف جماعة "كو كلوكس كلان" (Ku Klux Klan) وأهداف الجمهوريين اليوم بقيادة ترامب، فكلاهما يسعى لجعل الإدلاء بالأصوات خلال الانتخابات أمرا صعبا بالنسبة للسود في الولايات المتحدة.

و"كو كلوكس كلان" -تعرف اختصارا بـ(KKK)- جماعة عنصرية أميركية متطرفة برزت بعد الحرب الأهلية بالولايات المتحدة، قامت على الإيمان بتفوق العرق الأبيض ونفذت هجمات دامية ضد السود والمتعاطفين معهم منذ تأسيسها عام 1866.

وأشار الكاتب إلى أن الجماعة اليمينية المتطرفة استهدفت خلال القرن الـ 19 أطياف المجتمع التي ترى فيها تهديدا سياسيا، فركزت على العبيد المحررين، والمسؤولين المنتخبين السود وأنصارهم، واليوم يستهدف حلفاء ترامب الجمهوريون المناطق التي يعد أكثر سكانها من السود والأقليات العرقية الأخرى.

وانتقد الكاتب تصريحات ترامب المشككة في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن سلوكه يعود لماضي الولايات المتحدة، فقد استخدم رواية تزوير الانتخابات ذاتها التي استخدمت خلال عصر إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية الأميركية للتشكيك في أصوات العبيد المحررين آنذاك وقمعها.

وقال الكاتب إن ترامب وداعميه قد يفلتون من العقاب بهذا الشأن، تماما كما حدث عندما قمعت "كو كلوكس كلان" وغيرها من الجماعات اليمينية المتطرفة والحكومات التي تعاقبت على الجنوب الأميركي الناخبين السود لأجيال.

وأضاف "إننا نعيش في القرن الـ 19 من جديد، (لكن) يجب أن نتصرف بناء على ما تعلمناه خلال الـ 150 سنة الماضية".

وحثّ الكاتب في ختام مقاله الشعب الأميركي على التمسك بحقوقه ودعاه للإدلاء بأصواته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر : الواشنطن بوست

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