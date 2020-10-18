تخص العلاقات الثنائية.. رسالتان من أمير الكويت وولي عهده إلى القيادة السعودية

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم رسالة خطية إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، كما سلّم الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح مبعوث أمير الكويت نائب وزير شؤون الديوان الأميري رسالة أخرى من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتتصل رسالتا أمير الكويت وولي عهده إلى القيادة السعودية بالعلاقات بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التطرق إلى آخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.

وتأتي رسالة أمير الكويت بعد أقل من شهر على تولي الشيخ نواف مقاليد السلطة، عقب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.