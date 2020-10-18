البث الحي
أخبار

تخص العلاقات الثنائية.. رسالتان من أمير الكويت وولي عهده إلى القيادة السعودية

مسؤول سعودي يتسلم رسالة من مبعوث أمير الكويت موجهة للملك سلمان (الديوان الأميري الكويتي)
مسؤول سعودي يتسلم رسالة من مبعوث أمير الكويت موجهة للملك سلمان (الديوان الأميري الكويتي)
18/10/2020

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم رسالة خطية إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، كما سلّم الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح مبعوث أمير الكويت نائب وزير شؤون الديوان الأميري رسالة أخرى من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتتصل رسالتا أمير الكويت وولي عهده إلى القيادة السعودية بالعلاقات بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التطرق إلى آخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.

وتأتي رسالة أمير الكويت بعد أقل من شهر على تولي الشيخ نواف مقاليد السلطة، عقب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر : الصحافة الكويتية

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)