لمنع تدفق اللاجئين.. اليونان تعلن عن مشروع لبناء حاجز حديدي على حدودها مع تركيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني -السبت- أن حاجزا حديديا لكبح الهجرة سيقام في أبريل/نيسان المقبل عند الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب زيارته إلى المنطقة لتفقد سير العمل في المشروع، إن البناء ضروري "حتى يشعر المواطنون اليونانيون بالأمان".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء -في بيان- أن الحكومة تعتزم توظيف 400 حارس حدود إضافي لمنطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وستقوم بتدعيم سياج حدودي قائم بطول 10 كيلومترات.

وكان قد أُعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس، بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير/شباط ومارس/آذار، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الأبواب أمام توجّه المهاجرين الموجودين على الأراضي التركية إلى أوروبا.

في المقابل، تبدو خطة اليونان لإقامة حاجز حدودي عائم بطول 2.7 كيلومتر في بحر إيجه مستبعدة، إذ أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليومية أن خفر السواحل غير متحمس لاستخدام هذه الخطة لمنع وصل قوارب المهاجرين.

كما وجّهت منظمات حقوقية انتقادات للحاجز العائم، معتبرة أنه يمكن أن يعرّض للخطر حياة طالبي اللجوء الذين يتدفقون على متن قوارب مطاطية، في محاولات غالبا ما تستدعي عمليات إنقاذ عاجلة.