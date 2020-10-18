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جريمة بشعة هزت العراقيين.. أم ترمي طفليها من أحد الجسور في نهر دجلة

وسائل إعلام عراقية قالت إن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جثتي الطفلين (غيتي)
وسائل إعلام عراقية قالت إن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جثتي الطفلين (غيتي)
18/10/2020

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة بشعة ارتكبتها سيدة عندما قامت برمي طفليها من أحد الجسور في نهر دجلة ببغداد.

ويظهر فيديو بثه رواد مواقع التواصل السيدة وهي تقدم على فعلتها من جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وفور بث الفيديو سارعت قوات الأمن بالقبض على السيدة التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها، بحسب وزارة الداخلية العراقية في بيان على صفحتها على فيسبوك.

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Posted by ‎وزارة الداخلية العراقية‎ on Saturday, 17 October 2020

كما انتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت عال على طفليه، فيما كانت فرق البحث الإنقاذ تبحث عن جثتيهما، وقالت مصادر عراقية إن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جثتي الطفلين لاحقا.

وقد استنكر العديد من المعلقين العراقيين هذه الفعلة التي أقدمت عليها الأم، معبرين عن حزنهم وتعاطفهم الكبير مع والد الطفلين.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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