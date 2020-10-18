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تتويجا "لعلاقات سرية" قديمة.. وفد أميركي إسرائيلي بالبحرين لتوقيع اتفاق التطبيع

الوفد الأميركي الإسرائيلي برئاسة منوتشين (يمين) في مطار تل أبيب قبل توجهه إلى المنامة (رويترز)
الوفد الأميركي الإسرائيلي برئاسة منوتشين (يمين) في مطار تل أبيب قبل توجهه إلى المنامة (رويترز)
18/10/2020

توقع البحرين وإسرائيل اليوم الأحد اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وذلك في مراسم تعقد في المنامة بحضور أميركي، في حين صرح مسؤول إسرائيلي بأن التوقيع تتويج لعلاقات سرية قديمة.

وغادر وفد إسرائيلي أميركي مشترك مطار تل أبيب متوجها إلى العاصمة البحرينية المنامة، في أول رحلة رسمية مباشرة بين إسرائيل والبحرين لبحث بنود اتفاق التطبيع بينهما.

ويرأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، في حين يرأس الوفد الأميركي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

ويسافر أعضاء الوفد إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973، وذلك في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين، وستعبر الطائرة المجال الجوي السعودي، وذلك تيسيرا من المملكة.

ويوم الثلاثاء سيرافق المسؤولان الأميركيان أول وفد من الإمارات في زيارته لإسرائيل.

وقال منوتشين إن هذه المهمة تهدف إلى تعاون اقتصادي موسع بين إسرائيل والبحرين والإمارات. وصرح مسؤول شارك في إعداد الزيارة بأن إسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان يرفع مستوى العلاقات من إعلان النوايا الذي صدر في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي إلى تأسيس العلاقات رسميا.

ونقل موقع "ويللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى أن إسرائيل وافقت على طلب البحرين ألا يكون اتفاق التطبيع والسلام كاملا، بل يكون مرحليا يبدأ بإعلان مشترك، بسبب الانتقادات الداخلية في البحرين للتطبيع مع إسرائيل.

علاقات كاملة

وأضاف الموقع أن الإعلان يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك فتح سفارات والتعاون البيني في مجالات عدة، أبرزُها تعزيز التجارة والاستثمار والطيران المدني والطاقة والبيئة والمياه والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والبريد والصحة والزراعة والتعاون القضائي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين يشكل بندًا مركزيًّا في المحادثات الثنائية المرتقبة اليوم.

وذكر تقرير أصدرته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في 13 سبتمبر/أيلول الماضي أن ثمة فرصا للتعاون الدفاعي مع البحرين، التي وصفها التقرير بأنها مهددة بـ"فتنة سياسية شيعية توجهها إيران ومن يعملون لحسابها".

وقال التقرير إنه بإمكان إسرائيل أيضا أن تساعد البحرين في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المصارف والتمويل.

روابط سرية

وقال مسؤول إسرائيلي إن الاتفاق يتوج 20 عاما من العلاقات السرية بين البلدين، حسب إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول -لم تسمه- قوله "يدور الحديث عن علاقات ظلت 20 عاما تحت الرادار، وهناك الآن فرصة للخروج بها إلى النور".

المصدر : وكالات

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