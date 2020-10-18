الانتخابات الأميركية.. المليشيات والعنف والاعتقال بمراكز الاقتراع تقلق الأقليات

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أكسيوس الأميركي ومؤسسة إبسوس (Axios-Ipsos poll) أن الأقليات العرقية من غير البيض، قلقة من المليشيات المسلحة والعنف داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات الأميركية.

وذكر 32% من السود الأميركيين و30% من اللاتينيين ومثلهم من ذوي الأصول الآسيوية، أنهم قلقون من العنف الجسدي أو المليشيات في مراكز التصويت، مقابل 25% فقط من المشاركين البيض أعربوا عن قلقهم من العنف في مراكز التصويت.

وأورد الاستطلاع أن ثلث المستطلعين السود و29% من الأميركيين الآسيويين و24% من اللاتينيين، يشعرون بالقلق من الاعتقال في مراكز التصويت، مقارنة بـ14% من الأميركيين البيض.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الآسيويين و59% من السود و51% من اللاتينيين، قلقون من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الإدلاء بأصواتهم عبر الاقتراع المباشر، مقارنة بـ39% من البيض.