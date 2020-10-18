الانتخابات الأميركية.. المليشيات والعنف والاعتقال بمراكز الاقتراع تقلق الأقليات

تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، بواقع 14 نقطة مئوية في استطلاع جديد لصالح صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة إن بي سي نيوز الأميركيتين
أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أكسيوس الأميركي ومؤسسة إبسوس (Axios-Ipsos poll) أن الأقليات العرقية من غير البيض، قلقة من المليشيات المسلحة والعنف داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات الأميركية.
وذكر 32% من السود الأميركيين و30% من اللاتينيين ومثلهم من ذوي الأصول الآسيوية، أنهم قلقون من العنف الجسدي أو المليشيات في مراكز التصويت، مقابل 25% فقط من المشاركين البيض أعربوا عن قلقهم من العنف في مراكز التصويت.
وأورد الاستطلاع أن ثلث المستطلعين السود و29% من الأميركيين الآسيويين و24% من اللاتينيين، يشعرون بالقلق من الاعتقال في مراكز التصويت، مقارنة بـ14% من الأميركيين البيض.
وأظهر الاستطلاع أن 61% من الآسيويين و59% من السود و51% من اللاتينيين، قلقون من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الإدلاء بأصواتهم عبر الاقتراع المباشر، مقارنة بـ39% من البيض.