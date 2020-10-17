البث الحي
سياسي|أخبار|أذربيجان

قتلى مدنيون بقصف داخل أذربيجان.. أرمينيا تنفي مسؤوليتها وعلييف: سنرد في الميدان

إحدى المناطق التي تعرضت للقصف أمس في غنجه (الأناضول)
إحدى المناطق التي تعرضت للقصف أمس في غنجه (الأناضول)
17/10/2020

أعلنت أذربيجان أن عددا من المدنيين قتلوا أمس في قصف ليلي أرميني استهدف مدينة غنجه شمال شرقي البلاد، لكن السلطات الأرمينية نفت ذلك وعبرت عن استعدادها لتطبيق الهدنة في إقليم ناغورني قره باغ. في المقابل، شدد الرئيس الأذري على أن بلاده لن تستهدف المدنيين وأنها سترد في الميدان.

وأفاد مكتب المدعي العام الأذري اليوم بمقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 40 آخرين في مدينة غنجه شمال شرقي البلاد جراء قصف من قوات أرمينية، مضيفا أن قذيفتين سقطتا على مبنيين سكنيين.

ومن جانبها نفت الخارجية في أرمينيا أن يكون جيشها قد قصف مناطق داخل أذربيجان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بمقتل 12 شخصا وإصابة 40 في قصف أرميني استهدف غنجه. كما أفاد بسقوط قتيل بضواحي المدينة التي تتعرض للمرة الثالثة للقصف خلال الشهر الجاري.

وذكر أيضا أن القصف استهدف وسط المدينة وأدى إلى تدمير مدرسة ومستوصف، وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين.

 

"إرهاب دولة"

من جانبه، قال حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان إن معلومات أولية تشير إلى تدمير 20 منزلا في قصف غنجه، مضيفا أن "سياسة إرهاب الدولة التي تمارسها أرمينيا يجب أن تتوقف".

بدوره، أعلن رئيس الدولة إلهام علييف تحرير مدينة فضولي ممن وصفه بالاحتلال الأرميني، قائلا إن بلاده لن تستهدف المدنيين وسترد في الميدان وإن "هجمات الجيش الأرميني الغادرة ضد المدنيين لن تكسر إرادة شعبنا".

وتساءل علييف "من أين تحصل أرمينيا الفقيرة على هذا الكم الهائل من الأسلحة؟ ومن يعطيها السلاح؟ هل يجري تهريبه إليها بطرق غير قانونية؟".

في المقابل، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء القتال في قره باغ بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية روسيا.

ومنذ التوصل إلى هدنة "إنسانية" في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بموسكو، كان يُفترض أن تسمح بتبادل جثث الجنود والأسرى، وظل القتال مستمرا بجبهات عديدة، وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة واستهداف مناطق مدنية.

علييف: من أين تحصل أرمينيا الفقيرة على هذا الكم الهائل من الأسلحة؟ (الجزيرة)

قلق أممي

ومن جانبها أدانت الأمم المتحدة بشكل شديد اللهجة كافة أشكال الهجمات التي تستهدف المدنيين في الاشتباكات الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، معربة عن قلقها العميق من تلك المعارك، وتداعياتها على المدنيين.

وتعليقا على التصعيد الأخير في الإقليم المتنازع عليه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش إن الأخير يشعر بقلق بالغ إزاء تواصل القتال في قره باغ.

وأضاف أن غوتيريش يواصل جهوده الدبلوماسية لإيجاد حل للنزاع. وأكد دوجاريك أن رسالة الأمين العام لكلا الطرفين هي الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.

بدوره، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن غوتيريش أجرى اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، ونظيره الأذري جيهون بيراموف، وحثهما على تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

ولفت إلى أن المدنيين هم من يتحملون عبء تلك المعارك المستمرة منذ 3 أسابيع، مضيفا "نحن ندين بشدة أي هجوم أو استهداف للمناطق التي يعيش فيها المدنيون".

وكانت أذربيجان أعلنت أنها كبّدت جيش أرمينيا خسائر عسكرية تقدر بملياري دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن الأخيرة أعلنت مقتل 600 جندي ولكنها قدرت أن عدد القتلى أكثر من ذلك. في المقابل، أعلن مكتب المدعي العام بأذربيجان أن 47 مدنيا قتلوا و222 أصيبوا.

سقوط قذائف بإيران

من جانب آخر، أصدرت طهران تحذيرا جديدا لأرمينيا وأذربيجان المجاورتين بعد سقوط قذائف جراء معاركهما في الجانب الإيراني من الحدود، مما أدى لإصابة شخص بجروح.

وكانت إيران حذرت الدولتين في وقت سابق من الاقتراب من أراضيها، ونشرت دبابات على حدودها مع أرمينيا وأذربيجان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

نزاع قره باغ.. أذربيجان تتحدث عن تقدمها في أكثر من محور وأرمينيا تتهمها بمحاولة احتلال كامل الإقليم

قال الرئيس الأذري إن جيش بلاده يتقدم في أكثر من محور بإقليم ناغورني قره باغ، فيما اتهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بالسعي لاحتلال الإقليم بشكل كامل. ودخلت الاشتباكات بين الجانبين أسبوعها الثالث.

قره باغ.. استمرار المعارك بضراوة ونواب فرنسيون يدعون حكومتهم للاعتراف بالإقليم دولة مستقلة

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجيش الأرميني استهدف بالمدافع والصواريخ قواتها المتمركزة بمنطقتي جبرائيل وهردروت المحررتين، بينما أكدت القوات الأرمينية أنها تعرضت لهجمات مماثلة من القوات الأذرية.

المزيد من حروب

قره باغ.. اتهامات متبادلة بخرق الهدنة وأذربيجان تعلن تفوقها ميدانيا

أذربيجان توعدت السبت بـ&#34;الانتقام&#34; لمقتل 13 مدنيا في قصف ليلي استهدف مدينة غنجه (رويترز)

العودة للتصعيد.. سقوط 52 قتيلا في معارك شرسة بالحديدة اليمنية

المسلحون الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة الإستراتيجي (رويترز)

الحرب في ناغورني قره باغ.. التطورات على مدار الساعة

دبابة تابعة للقوات الموالية لأرمينيا على خطوط النار (رويترز)

بندقية للإيجار.. تفاصيل عن تورط حركات التمرد السودانية في القتال بليبيا

حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي هي أكبر الجماعات السودانية المقاتلة بليبيا (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)