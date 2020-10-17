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وزير الخزانة الأميركي في زيارة رسمية لإسرائيل والبحرين والإمارات

ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي (رويترز)
ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي (رويترز)
17/10/2020

أعلنت وزارة الخزانة الأميركي في بيان أن الوزير ستيفن منوتشين سيرأس وفدا يزور إسرائيل والبحرين والإمارات في الفترة: بداية من اليوم السبت وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.

وكانت مصادر صحفية إسرائيلية تحدثت قبل أيام عن زيارة وفد إسرائيلي أميركي مشترك إلى المنامة يوم غد الأحد، للبدء في صياغة بنود اتفاق التطبيع بين تل أبيب والمنامة، في حين سيعود الوفد الأميركي لاحقا إلى تل أبيب ومعه وفد إماراتي.

ونقل موقع "ويلا" الإسرائيلي أن الزيارة تأتي بطلب من المنامة التي تريد أن تخضع علاقاتها مع إسرائيل لشروط مماثلة لما تضمنه اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

وحسب الموقع، ينطلق الوفد المشترك في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة عبر الأجواء السعودية، ومن المفترض أن تستغرق الزيارة 24 ساعة.

وسيعود الوفد الإسرائيلي بعد الزيارة، أما الأميركي فيتوجه إلى أبو ظبي لاصطحاب وفد إماراتي إلى إسرائيل يرأسه وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، وذلك لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، وتوقيع 18 اتفاقا للتعاون.

المصدر : وكالات

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