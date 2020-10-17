بالفيديو – في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. 40% من العراقيين معوزون

يشهد العراق تفاقما في أعداد الفقراء في ظل استمرار الأزمات، حيث يتوقع أن يشكل عدد الفقراء نهاية العام الجاري 40% من سكان البلاد الذين يقدر عددهم بـ 40 مليون نسمة.

وتتركز أسباب تفاقم الفقر في تفشي الفساد والصراعات وموجات النزوح، إلى جانب الآثار المترتبة على جائحة كورنا وانخفاض أسعار السلع التي تشكل الدخل الرئيسي للدولة.

وفي مواجهة الفقر تخصص الحكومة سنويا قرابة 100 مليار دينار (84 مليون دولار) لتنفيذ سياسات ومشاريع تتعلق بخفض الفقر في البلاد.