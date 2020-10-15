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موقع فرنسي: شقيقة متهم في هجمات شارلي إيبدو.. أخي بائع مخدرات وليس إرهابيا

محكمة باريس تستعد لمحاكمة المتهمين بهجمات شارلي إيبدو (رويترز)
محكمة باريس تستعد لمحاكمة المتهمين بهجمات شارلي إيبدو (رويترز)
15/10/2020

قال "إل سي إي" (LCI) الفرنسي إن جلسات الاستماع في محكمة الجنايات الخاصة بالعاصمة باريس تستمع اليوم الخميس للمزيد من أقرباء المدعو محمد أمين فارس المتهم بالمشاركة في توفير السلاح لمهاجمي مجلة شارلي إيبدو وهايبر كاشير في يناير/كانون الثاني 2015.

وبحسب الموقع استمعت المحكمة لعدد من الأشخاص من بينهم الأخ الأصغر لفارس وصديقته اللذين أكدا أن ما يعرفانه عن هذه الهجمات هو ما شاهداه في وسائل الإعلام، أما أخته فأصرت على أن فارس "بائع مخدرات وليس إرهابيا".

وذكر أن فارس المولود عام 1989 والمعتقل منذ مارس/آذار 2018 متهم في 3 جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عاما وهي المشاركة في جمعية إرهابية إجرامية وحيازة أسلحة من الفئة (أ) أو (ب) لها صلة بمؤسسة إرهابية، وحمل ونقل أسلحة من الفئة (أ) أو (ب) ذات علاقة بمشروع إرهابي.

 

وكان مقر المجلة الساخرة "شارلي إبدو" قد تعرض لهجوم نفذه شخصان ملثمان في 7 يناير/كانون الثاني 2015 أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 11 آخرين.

وأدت سلسلة الهجمات التي شهدتها فرنسا منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى مقتل 258 شخصا.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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