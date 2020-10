مشادة كلامية بين نواب شيعة وأكراد تعلق جلسة للبرلمان العراقي

علق البرلمان العراقي جلسته لهذا اليوم إلى إشعار آخر بعد مشادة كلامية وقعت بين نواب شيعة وأكراد، على خلفية تصريحات للقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي وجّه فيها اتهاما ضمنيا لفصائل في الحشد الشعبي بالوقوف وراء القصف الأخير لمطار أربيل.

وانتقد أعضاء من كتلة "الفتح"، التي يتزعمها هادي العامري وتضم غالبية فصائل "الحشد الشعبي"، بشدة تصريحات زيباري، الأمر الذي أثار رفض عدد من النواب الأكراد.

واندلعت المشادة الكلامية، إثر مطالبة حسن الكعبي عضو كتلة الفتح نائب رئيس البرلمان زيباري بتقديم اعتذار لفصائل "الحشد الشعبي" على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وقال الكعبي خلال الجلسة "لن نقبل بالإساءة إلى أية مؤسسة رسمية في الدولة العراقية، وعلى زيباري تقديم اعتذار يليق بدور الحشد الشعبي".

وقوبلت مطالبة الكعبي برفض شديد من عدد من النواب الأكراد الذين اعتبروا أن تصريحات زيباري غير مسيئة للحشد الشعبي.

وعقب ذلك، اندلعت مشادات كلامية بين النواب الأكراد ونواب من تحالف "الفتح"، قبل أن يعلن نائب رئيس البرلمان عن تعليق الجلسة حتى إشعار آخر.

وفي وقت لاحق، أصدرت الدائرة الإعلامية في البرلمان بيانا قالت فيه، إنه "تقرر رفع جلسة البرلمان، وسيتم لاحقا تبليغ النواب بموعد عقد الجلسة القادمة".

وكان زيباري قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن "هجمات صاروخية شنت على مواقع للمعارضة الإيرانية قرب مطار أربيل"، مضيفا أن "هذا تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق وكردستان العراق من قبل الجماعات ذاتها، التي تهاجم السفارة الأميركية في بغداد".

Tonight three rocket attacks on nearby locations of #Iranian opposition close to #ErbilintAirport is yet another escalation to disrupt security in #Iraq and #IraqiKurdistan by the same groups who are attacking #USEmbassy in #Baghdad and its convoys. Actions is needed to stop it.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 30, 2020