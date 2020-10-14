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جامعة القدس تحرز جائزة أفضل أطروحة دكتوراه على المستوى العربي

جامعة القدس تشمل مختلف التخصصات الأكاديمية (جامعة القدس)
جامعة القدس تشمل مختلف التخصصات الأكاديمية (جامعة القدس)
14/10/2020

حصدت جامعة القدس جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في مجال التمريض للعام 2020 على مستوى الوطن العربي، مقدمة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربي التابعة لاتحاد الجامعات العربية.

وحاز الدكتور كفاح الزبن من دائرة التمريض على الجائزة عن أطروحته حول "استكشاف العلاقة بين فهم الصحة والرعاية الصحية وسلوك الرعاية الذاتية ونوعية الحياة بين المرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحاد في فلسطين".

وتناولت الأطروحة الرابط بين فهم الصحة وسلوك الرعاية والعادات اليومية لمرضى الجلطة القلبية والذبحة الصدرية "متلازمة الشريان التاجي".

وبيّنت أن أولئك المرضى لا يتلقون الإرشادات الكافية من الفريق الطبي بشأن طبيعة مرضهم وكيفية التعامل معه، مما يجعل سلوك المريض الذاتي الخاطئ تجاه المرض عاملا مفاقمًا لحالته المرضية، وشملت عينة الدراسة مرضى من مستشفيات عدة في محافظات الضفة الغربية، بحسب الزبن.

%31.8 نسبة إصابات "متلازمة الشريان التاجي" في فلسطين
وتعد نسبة إصابات "متلازمة الشريان التاجي" في فلسطين عالية، إذ تصل إلى ما يقارب 31.8% من إجمالي مصابي الأمراض المزمنة بناءً على إحصائيات وزارة الصحة، وهذا ما شجع الزبن على إعداد الدراسة لمعرفة أسباب ارتفاع هذه النسبة التي تحصد وفيات كبيرة سنويا.

"هذه الدراسة تشكل قاعدة بيانات للباحثين في فلسطين والوطن العربي، ويمكن الاستفادة منها في الدراسات المستقبلية في مجالات التمريض والطب، كما يمكن اعتمادها منهجية تطوير للمساقات التعليمية والخطط العملية في المؤسسات والمستشفيات"، يقول الدكتور الزبن.

وعن فوزه قال إن "هذا الفوز يشكل حافزًا إضافيا لمواصلة العمل الجاد والاستمرار في تطوير الأبحاث العلمية، لنساهم معا نحن الباحثين في تطوير التمريض في جامعة القدس خاصة، وفلسطين عامة".

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أمراض القلب الوعائية هي المسبب الأول للموت في فلسطين، وتحصد نحو قرابة 31% من الوفيات المسجلة، يشكل الذكور 53.3% منها، أما الإناث فيشكلن ما نسبته 46.7%.

وتعد دائرة التمريض من أوائل الدوائر في جامعة القدس، إذ تأسست عام 1979 وتقدم 3 برامج في درجة الماجستير، كما تُخرّج ممرضين مهرة مؤهلين للعمل مع الفرق الصحية متعددة التخصصات، لتلبية احتياجات المريض والعمل على تحسين الرعاية الصحية والارتقاء بها.

المصدر : الجزيرة

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