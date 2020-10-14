برلمان السيسي.. مواقع التواصل تسخر من مجلس الشيوخ وانتخابات النواب

برلمان السيسي وليس الشعب، تحت هذا العنوان شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب، بعد إعلان الأسماء التي عيّنها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ وفقا لقانون يسمح له بتعيين ثلث الأعضاء.

ودشن نشطاء وسما يحمل الاسم نفسه "برلمان السيسي مش الشعب" الذي تصدر قائمة الأعلى تداولا في مواقع التواصل، وشارك فيه آلاف المغردين الذين عبروا عن غضبهم مما آل إليه البرلمان المصري -بغرفتيه النواب والشيوخ- خاصة مع تواتر التصريحات حول شراء مقاعد مجلس النواب القادم بملايين الجنيهات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أمس الثلاثاء أسماء 100 عضو عيّنهم السيسي في مجلس الشيوخ، وتضمنت أسماء إعلاميين وفنانين وضباط جيش وشرطة.

#برلمان_السيسي_مش_الشعب يتصدر مواقع التواصل بـ #مصر، بعد تعيين #السيسي للصحفيين والفنانين المقربين له في مجلس الشيوخ pic.twitter.com/tThrfXzegs — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 14, 2020

ولم يقتصر الغضب على مجلس الشيوخ، حيث تطرق مغردون إلى انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بداية من الأسبوع المقبل، مشيرين إلى تكالب أصحاب المصالح على شراء المقاعد مقابل ملايين الجنيهات.

هذه الاتهامات لم تكن على لسان المعارضة فحسب، بل صدرت عن محسوبين على النظام مثل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عضو البرلمان الحالي، فضلا عن المحامي طارق جميل الذي تعرض للاعتقال عدة أيام بسبب انتقاده ما يجري في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى قيادية في حزب الوفد تحدثت عن هيمنة الأجهزة الأمنية على الانتخابات المقبلة، وهو ما اضطر حزب الوفد لإعلان انسحابه من القائمة الحكومية.

وتساءل آخرون عما حققه مجلس النواب لصالح الشعب المصري، حيث مرر كل القوانين المقدمة من قبل الحكومة، كما وافق على كل الاتفاقيات الدولية، بما فيها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية.

كما تساءل البعض عن أهمية مجلس الشيوخ الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية وارتفاع في الأسعار وزيادة معدلات الفقر.

لا مفيش إندهاش ولا حاجة..

هما عاملين حاجة علي الضيق وكده ..هتروحي كام مرة تتصوري ..وتاخدي بدلات ومكافآت بمئات الآلاف..والموضوع مالوش أي علاقة بسياسة ولا بتنجان!#برلمان_السيسي_مش_الشعب pic.twitter.com/Lamvspcm1I — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 14, 2020

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بنظامي القائمة والفردي، في حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.

وبخلاف الـ 100 عضو الذين عينهم السيسي، سيطر النظام على الثلثين الآخرين، حيث فازت قائمة حزب مستقبل وطن بالتزكية دون منافس مستفيدة من نظام القائمة المغلقة الذي يصعب فرصة المنافسة لقائمة السلطة، كما سيطرت الأجهزة الأمنية على مرشحي القوائم الفردية ولم تسمح بنجاح إلا من يحوز على رضا السلطات المصرية.

وشهدت انتخابات مجلس الشيوخ عزوفا كبيرا من قبل المصريين وسط مقاطعة المعارضة، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 14%، وقال معارضون إن تلك النسبة جاءت عبر تكتل بعض العائلات، فضلا عن حشد النظام لبعض العمال والموظفين.

#برلمان_السيسي_مش_الشعب ياترى البرلمان بتاع عزبة السيسى وعسكره هيبيع ايه المرة دى

بعد ما باع تيران وصنافيروالحدود وحقول الغاز والنيل

هيبيع القاهرة والا هيبيعنا احنا — khalid yahia65 (@KYahia65) October 14, 2020

واتهم ناشطون الأجهزة الأمنية بالسيطرة على العملية الانتخابية برمتها، وجاء أبرز اتهام من قبل القيادية السابقة في حركة تمرد دعاء خليفة التي اتهمت العقيد أحمد شعبان مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بالمسؤولية عن تدمير الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" -المسؤول عنها شعبان- هي السبب في عزوف المصريين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، مما تسبب في إحراج النظام.

وبعد إلغاء مجلس الشورى الذي كان موجودا أيام الرئيس الراحل حسني مبارك كغرفة ثانية للبرلمان، أعاد نظام السيسي دور مجلس الشيوخ عبر تعديلات دستورية العام الماضي، سمحت أيضا بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للسيسي إلى 6 سنوات، والترشح لولاية جديدة ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ووفقا للدستور لا يتمتع مجلس الشيوخ الذي تمتد ولايته لـ 5 سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، إذ يختص "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع".

ومجلس الشيوخ هو المسمى الجديد لمجلس الشورى الذي تم إلغاؤه بعد الانقلاب العسكري في صيف 2013 بقيادة السيسي، والذي أطاح بالرئيس المنتحب محمد مرسي.

#برلمان_السيسي_مش_الشعب

برطمان السيسي ده مجرد باب رزقك للمطبلتيه وأصحاب المصالح — مســـــــــــلـم (@Anas355535555) October 14, 2020

اللي يدفع فلوس علشان يدخل برلمان حاجه من اتنين يا فلوس جايه سرقه يا فلوس ملوثة #برلمان_السيسي_مش_الشعب — صعيدي (@Elsiedy_m) October 14, 2020

اخطانا في الاسم والمسمي فما كان يومآ برلمان انما هي حظيره جمع بها قطيعه لياخذهم مطايا لتحقيق ماربه #برلمان_السيسي_مش_الشعب — NidaalAhmed (@Nidaalahmed1) October 14, 2020

ثورتنا فى يناير ٢٠١١على مبارك ضد التوريث

السيسي بيمهد محموووح التوريث

وكان شىء لم يكن ٢٠٢٠#ياسيسي_ياعره_الثوره_مستمره#برلمان_السيسي_مش_الشعب — Princess Koko Koko (@PrincessKokoKo1) October 14, 2020

لما رئيس البرلمان يقول لعضو بالبرلمان اسكت يا بتاع الآثار والدنيا لا يتغير بها شيئ يبقى عليه العوض #برلمان_السيسي_مش_الشعب — Dr.Elsayed Mostafa (@DrElsayedMosta1) October 14, 2020

تعيين هدى بنت #جمال_عبدالناصر في #برلمان_السيسي_مش_الشعب مكافأة لادعاء عثورها بمتعلقات أبيها أدلة تنفي #تيران_وصنافير_مصرية دون نشر تلك الأدلة.. كيف تمثل الشعب خائنة ينطبق عليها م77 ق.ع: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعل يؤدي للمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها؟؟؟ — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 14, 2020

بوس الواد

بقولك بوسه من بوقه

أبو العينين سيراميك نازل ياخد اللقطة الشيك

وبعدها وشه موش هيوريك

وأبقي سلملي بقي على صوتك وأنت بتحطه في الصندوق وتديه لناس ميستهلوش

دول كلهم حرامية ووحوش #برلمان_السيسي_مش_الشعب pic.twitter.com/BGJGSNLHbZ — محمد (@moh1564) October 14, 2020

أنجازات السيسي عامله زي الشيطان

مبيشوفهاش غير الحمير

السيسي خربها بمساعدة أعضاء البرلمان اللي فات

وعايز يقعد على تلها بمساعدة أعضاء البرلمان اللي جاي #برلمان_السيسي_مش_الشعب pic.twitter.com/8GQyScoWiV — محمد (@moh1564) October 14, 2020