حادث غريب ويندر وقوعه.. طالبو لجوء عراقيون يتنكرون بهيئة دبلوماسيين ويهبطون بطائرة فاخرة في مطار ميونخ

استعان طالبو لجوء عراقيون بطائرة خاصة للانتقال من مطار إسطنبول إلى ميونخ بعد أن تنكروا في صفة دبلوماسيين يوم الجمعة الماضي. هذا ما فعلته أسرة عراقية من 4 أفراد وهم أب (49 عاما) وأم (44 عاما) وطفلان يبلغان من العمر 12 و7 سنوات.

وذكر موقع "إيدوفا" الألماني (idowa) ووسائل إعلام محلية أخرى أمس الاثنين أن المهرب، الذي ساعد العائلة في الوصول إلى ألمانيا، تلقى عشرات آلاف اليوروهات من الأب مقابل خدماته.

أفراد الأسرة قدموا أنفسهم كدبلوماسيين لكنهم لا يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية، مما أثار الشكوك لدى شرطة الحدود التي فحصت وثائق السفر وهويات أفراد العائلة، واكتشفت أن كل شيء كان مزورا وأن الأمر يتعلق بلاجئين.

ولم ينجح رب الأسرة بالتواصل مع شرطة المطار، لكن الابن البالغ من العمر 12 عامًا مكن أخيرًا الشرطة من إدراك أن الأسرة هاربة من والد الزوجة. وبدورها اعترفت الأسرة بأن الأخير كان متدينا ويريد ختان ابنته البالغة 44 عامًا وحفيدته (7 سنوات).

ولما لم يمتثل الزوج للطلب، قام والد الزوجة بتهديده وزوجته، ونتيجة لذلك، باع منزله وحديقته ومطعمه شمال العراق وهربوا جميعا إلى تركيا، حيث دفعوا إلى المهرب حوالي 60 ألف يورو.

وتم تحويل الأسرة العراقية إلى أحد مراكز الاستقبال الأولي للاجئين بولاية بافاريا. وبدأت السلطات تحقيقات بحق من سهلوا لهم عملية الهروب إلى مطار ميونخ.