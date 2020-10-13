برنامج الأغذية العالمي: طالبو اللجوء السوريون وراء فوزنا بجائرة نوبل للسلام

قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في تركيا نيلس غريد إن طالبي اللجوء السوريين في تركيا كانوا وراء فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام للعام 2020، وكانت لجنة جائزة نوبل أعلنت تتويج البرنامج بالجائزة الجمعة الماضية.

وقال غريد في مقابلة مع وكالة الأناضول إن الجهود التي بذلها برنامج الأغذية العالمي لإغاثة طالبي اللجوء السوريين، الذين يعيشون في تركيا، ساهمت بشكل رئيسي في حصول البرنامج، التابع للأمم المتحدة، على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف ممثل البرنامج الأممي، الذي يقع مقره في العاصمة الإيطالية روما، أن الجائزة لها "مغزى كبير، خاصة في ظل مشكلة الجوع في العالم"، إذ يبلغ عدد الجوعى في العالم 700 مليون، مشيرا إلى أن الصراعات والأزمات والأوبئة تزيد من الصعوبات التي تواجه الفئات المستضعفة حول العالم مثل النساء والأطفال وكبار السن.

إبراز أنشطة البرنامج

وأشار غريد إلى أن حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام يسهم في إبراز أهمية أنشطة البرنامج، موضحا أن أنشطة كل من الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي تعتمد بشكل مباشر على المساعدات الدولية في مكافحة الجوع والمصاعب التي تواجهها الفئات المستضعفة بمختلف مناطق المعمورة.

شكراً جزيلاً @NobelPrize لمنح برنامج الأغذية العالمي جائزة نوبل للسلام لعام 2020. هذا تذكير قوي للعالم بأنه لا يمكن أن يتحقق السلام بدون #القضاء_علي_الجوع. https://t.co/afGvKuAOD0 — WFP بالعربي (@WFP_AR) October 9, 2020

وتفيد آخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتركيا بأن أكثر من 4 ملايين طالب للجوء الدولي يعيشون في تركيا، منهم قرابة 3.6 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة. وحسب المفوضية، فإن أكثر من 98% من السوريين يوجدون في المدن والمناطق الريفية، في حين يعيش أقل من 2% منهم في 7 مراكز إيواء مؤقتة.

وكانت بيريت ريس أندرسن رئيسة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أعلنت الجمعة الماضية منح برنامج الأغذية العالمي جائزة نوبل للسلام للعام الحالي، والبالغة قيمتها 1.1 مليون دولار.

ترابط الغذاء والسلام

وأضافت أندرسن أن اللجنة ترغب عن طريق منح الجائزة لبرنامج الأغذية العالمي في توجيه أنظار العالم إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون أو يواجهون خطر الجوع، مشددة على أن للبرنامج "دورا رئيسيا في التعاون متعدد الأطراف في جعل الأمن الغذائي أداة للسلام".

وذكرت لجنة جائزة نوبل أن جائحة فيروس كورونا ساهمت في زيادة عدد ضحايا الجوع في دول مثل اليمن والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان وبوركينافاسو.

وأفاد الموقع الرسمي لجائزة نوبل بأن برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تعالج الجوع وتعزز الأمن الغذائي. ففي عام 2019، قدّم برنامج الأغذية العالمي المساعدة لـ97 مليون شخص في 88 دولة من ضحايا انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع.

وفي عام 2015 اعتمد البرنامج الأممي القضاء على الجوع بوصفه أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.