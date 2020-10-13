بحثا العلاقات الثنائية.. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره القطري في أنقرة

بحث رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر اليوم في أنقرة، مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم العلاقات الثنائية على المستوى العسكري والتطورات الإقليمية في المنطقة.

وأفادت هيئة الأركان التركية في بيان، أن غولر استقبل نظيره الغانم الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا، بمراسم استقبال عسكرية.

وعقب المراسم العسكرية، تم اللقاء في مقر هيئة الأركان بالعاصمة التركية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقى أمس رئيس الأركان القطري، وبحث معه قضايا الدفاع والأمن، بحسب وزارة الدفاع التركية.