انتخابات جديدة لتيار التغيير في إخوان مصر.. خطوة للأمام أم ترسيخ للخلافات؟

بعد أيام من إعلان جماعة الإخوان المسلمين إلغاء منصب الأمين العام للجماعة، وتشكيل لجنة لإدارة شؤونها ومحاولة رأب الصدع داخلها، أعلن "تيار التغيير" داخل الجماعة انتخاب مجلس شورى عام جديد له، مع قبول استقالة المكتب العام والمتحدث الإعلامي، وانتخاب إدارة جديدة تتولى إدارة الجماعة والعمل على تقييم الفترة السابقة.

وقال الأمين العام لتيار التغيير محمود الجمال، إن انتخاب مجلس شورى عام جديد داخل التيار هو إجراء طبيعي بعد استكمال المجلس القديم فترة السنوات الأربع التي نصت عليها لائحة التيار.

في المقابل، اعتبر محمد سودان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) هذه الخطوة ترسيخا للخلافات، مضيفا "كل يوم تكثر المحن في طريق الجماعة بالداخل والخارج، والوقت الآن غير مناسب لهذه الخلافات".

يذكر أن تيار التغيير بجماعة الإخوان المسلمين نشأ عقب خلافات إدارية وتنظيمية عميقة عصفت بالجماعة إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرا للدفاع، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي الذي كان ينتمي للإخوان المسلمين.

ونظرا لعدم الرضا عن قيادات الجماعة وبعض مواقفها، أجرت بعض المكاتب الإدارية وتشكيلات الجماعة "انتخابات قاعدية"، وانتخبت مجلس شورى في ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن بدوره انتخاب ما عرف بالمكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين، ليكون الهيئة العليا لتيار التغيير، لكن لم تعترف به الجماعة الأم.

حق داخلي

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الأمين العام لتيار التغيير محمود الجمال أن الإعلان عن انتخاب مجلس شورى جديد جاء فور الانتهاء من الانتخابات، وهو حق لأفراد الجماعة، وكذلك متابعيها.

وأضاف الجمال -وهو موجود داخل مصر لكنه متوار عن أنظار الأمن الذي يلاحق أعضاء الجماعة- "نؤمن في تيار التغيير بالشفافية، وأهمية إعلاء المؤسسية وآلياتها، وترسيخها في أذهان ونفوس أفراد التنظيم، فذلك ضمانة لحيوية الجماعة وتجديد دمائها وكوادرها".

وعن أسباب استقالة المكتب العام والمتحدث الإعلامي، أشار الجمال إلى أن هذا عرف إداري متبع منذ تشكيل المكتب العام في 2016، حينها تقدمت اللجنة الإدارية العليا بالاستقالة وكذلك مكتب الخارج والمتحدث الإعلامي السابق محمد منتصر، وانتخب مجلس الشورى إدارات جديدة وعيّن متحدثا إعلاميا جديدا، وأضاف أنه من حق هذا المجلس أن ينتخب ويشكل إداراته ومتحدثه الإعلامي الجديد.

وشدد الأمين العام -الذي حصلت الجزيرة نت على تصريحه عبر المكتب الإعلامي التابع لتيار التغيير- على أن ماكينة العمل داخل التنظيم لم تتوقف رغم كل التحديات الأمنية، فالاستسلام للتحدي الأمني سيؤدي إلى تصلب الجماعة وتيبسها.

تجديد وتغيير ومرونة

ولفت إلى أن الانتخابات تعمل على تجديد الدماء، وكذلك التغيير بشكل كبير في مفاصل الجماعة بما يتناسب مع الضغوط الأمنية، والحلول لتفادي الضربات الأمنية خلال الانتخابات تكمن في المرونة في آليات الانتخاب.

وأوضح الجمال أن انتخابات مجلس شورى عام جديد شملت الداخل والخارج، بآليات مرنة تتناسب مع الظرف الأمني وتباعد المسافات.

ورفض الاتهامات الموجهة لتيار التغيير بأن خطوته الأخيرة تعرقل جهود لمّ شمل الجماعة والتي يقوم بها القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير، وقال "أعلنا في وسائل الإعلام أننا نرحب بلمّ الشمل، وأن إخواننا أقرب إلينا من أنفسنا، وأننا على استعداد للتعاطي إيجابًا والاتفاق مع إخواننا على خارطة طريق لحل الإشكاليات القائمة، لتوحيد أكبر جماعة إسلامية سنية في العالم".

وأضاف "إلا أننا لم نجد أي خطوات عملية من جانب إخواننا حتى الآن، ولكننا نؤكد أننا على أتم استعداد لذلك، ولحين أن يتم فلن تتوقف عجلة العمل التنظيمية".

إصرار على الانفصال

في المقابل، أكد محمد سودان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أن أعضاء مجلس شورى عام الجماعة الذين اجتمعوا برئاسة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، خلال الشهر الماضي، قد توافقوا على تشكيل لجنة لإدارة شؤون الجماعة بالداخل والخارج.

وأضاف سودان في حديثه للجزيرة نت، أن "جل أعضاء اللجنة الجديدة برئاسة نائب المرشد يتمتعون بقبول لدى جميع الأطراف، وبالتالي من المهام التي وكّلوا بها هي لمّ الشمل وضم من خرج من الصف إلى حضن الجماعة".

وشدد سودان على أن من يصر على الانفصال فهذا شأنه، وعليه إنشاء جماعة جديدة يعمل على إحيائها كما فعل أسلافهم الذين انصرفوا عن الجماعة عندما تعرضت لمحن سابقة، على حد قوله.

وقال القيادي في جماعة الإخوان إن "الثبات الآن وإسقاط الخلافات، والتنازل عن التناحر وحظ النفس، والتفكير في النهوض من هذه المحنة، هو الهدف الأهم"، مضيفا "يجب أن يعود أعضاء الجماعة لُحمة واحدة كي تصد هذه الهجمات الشرسة على الجماعة من الداخل والخارج".

وفي حوار سابق مع الجزيرة نت، قال القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير "هناك بعض الإخوة الذين غادروا الصف بمغادرتهم لفكر الجماعة وسياستها في اجتهاد مخالف بعد أحداث 2013، وهو أمر يحدث لكل الأحزاب والجماعات، وحدث في عهد الإمام البنا"، في إشارة لمؤسس الجماعة حسن البنا.

وأضاف في الحوار ذاته "النداء ما زال قائما، وقلوبنا وعقولنا مفتوحة، ومرحبا بمن يطرق باب الجماعة، مع اعتراضي على تعبير (لَمّ الشمل) الذي يوحي بوجود صورة غير صحيحة عن صفها القائم".

أزمة داخلية

من جانبه، حمَل خيري عمر الأكاديمي المصري أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية على طرفي الأزمة في جماعة الإخوان، واعتبر أن الجماعة تعاني أزمة داخلية فضلا عن أزمة سياسية مع السلطة، ولم تنجح قياداتها في هذا الطرف أو ذاك في تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بالأزمتين.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف عمر "إذا نظرنا إلى آخر 7 سنوات، سنجد أن إدارة الجماعة تدور في دائرة مفرغة لا هدف منها سوى أنها تؤدي إلى اضمحلال الجماعة كحركة جمعية أو سياسية".

وبالنسبة لما أعلنه تيار التغيير في الجماعة من إجراء انتخابات جديدة، قال إنها مجرد محاكاة لما حدث في الجماعة الأم، مضيفا أن إعلان إبراهيم منير عن تعيين لجنة إدارية جديدة تقود جماعة الإخوان ليس إلا عملية تدوير لا يمكن النظر إليها على أنها عملية تغيير حقيقي.