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إزالة كشك عشوائي أدت لوفاة مالكه.. رئيس حكومة تونس يقيل مجموعة من المسؤولين

صورة تناقلها الناشطون للكشك الذي هدمته السلطات مما أدى إلى وفاة صاحبه (مواقع التواصل)
صورة تناقلها الناشطون للكشك الذي هدمته السلطات مما أدى إلى وفاة صاحبه (مواقع التواصل)
13/10/2020

أقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اليوم الثلاثاء والي (محافظ) القصرين ومعتمد مديرية سبيطلة، وذلك على خلفية وفاة مواطن من سبيطلة تحت أنقاض "كشك" هدمته سلطات البلدية خلال تنفيذها قرارات بإزالة عدد من الوحدات العقارية العشوائية التي بنيت دون ترخيص، كما أعفى رئيس الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية في سبيطلة من منصبيهما.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أيضا تكليف كل من وزيري الداخلية والشؤون المحلية بالتحول فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد، كما تعهدت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام.

 

حادثة وتفاصيل

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الكهل كان يغط في النوم داخل كشك لبيع السجائر حينما عمدت السلطات البلدية إلى هدمه بمن فيه لمخالفته التراخيص القانونية.

وتم التفطن إلى صاحب الكشك في مدينة سبيطلة مع انتهاء أعمال الهدم في ساعات الفجر باستخدام جرافة، وهو مصاب بجروح بليغة، لينقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء، أن السلطات البلدية في القصرين نفذت ليل أمس الاثنين قرارات لهدم عدد من الأبنية العشوائية التي جرى تشييدها من دون رخص بالقرب من السكك الحديدية في مدينة سبيطلة.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت السلطات قد قامت بتنبيه صاحب الكشك بساعة الهدم قبل مباشرته.

رقابة واحتجاجات

ومؤخرا، شددت السلطات التونسية الرقابة على المباني غير المرخصة، مما دفعها في بعض الأحيان إلى تطبيق قرارات هدم للأبنية المخالفة.

وكان عدد من أهالي سبيطلة قد أغلقوا الطرقات والمحلات التجارية احتجاجا على الحادثة، كما شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين وأفراد الأمن.

وأطلقت قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين نشر الجيش مدرعات عسكرية لحماية المنشآت.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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