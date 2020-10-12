بعد مشاجرة بينهما.. ضابط عراقي يقتل قائد وحدته العسكرية ويحاول الانتحار

أطلق ضابط عراقي النار على قائد وحدته العسكرية وأرداه قتيلا، ثم حاول الانتحار، وذلك إثر مشاجرة وقعت بينهما أثناء العمل في محافظة ديالى شرقي العراق.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان أصدرته اليوم إن "الحادث حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن عدنان خلف وكاع، ومساعده العقيد وائل خليل إبراهيم اثناء العمل داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى".

وزارة الدفاع توضح أن الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى، حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن (عدنان خلف وكاع) ومساعده العقيد (وائل خليل إبراهيم) أثناء العمل، تطورت الى استخدام السلاح.

1/2 pic.twitter.com/RXzg6Cd6C0 — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) October 12, 2020

وأضافت الوزارة أن "الحادث تطور إلى استخدام السلاح، حيث قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة، مما أدى إلى وفاته، وبعدها أطلق النار على نفسه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى".

حيث قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى. وتؤكد وزارة الدفاع إنه تم إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث

2/2 — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) October 12, 2020

وبحسب البيان، فإن وزارة الدفاع العراقية أرسلت لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث.