البث الحي
أخبار|أردن

تشرف على الانتخابات النيابية.. حكومة الخصاونة تؤدي اليمين الدستورية أمام ملك الأردن

الخصاونة يتولى أيضا حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة (مواقع التواصل)
الخصاونة يتولى أيضا حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة (مواقع التواصل)
12/10/2020

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين الدستورية أمام الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي كلفها بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

وتضم الحكومة الجديدة 32 وزيرا، يهيمن عليهم خليط من الخبراء والساسة المحافظين، الذين كان لهم نفوذ كبير في حكومات سابقة، منهم رئيس الوزراء -الذي يحمل أيضا حقيبة الدفاع- و8 وزراء كانوا ضمن حكومة عمر الرزاز المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والمالية محمد العسعس.

وكان الملك الأردني كلف الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاما) بتشكيل حكومة جديدة الأربعاء الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والقيود على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ المفروضة لاحتواء الجائحة.

ووجه الملك عبد الله في رسالة تكليفه الخصاونة لتكثيف الجهود في ملفات عدة، أبرزها تحسين النظام الصحي، ورفع جاهزيته لمواجهة جائحة كورونا، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وضمان إجراء انتخابات نيابية نزيهة الشهر المقبل؛ معتبرا أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظرف استثنائي.

وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنحو 6% هذا العام، حيث يشهد الأردن أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات زاد فيها الفقر والبطالة بسبب جائحة كورونا.

وستشرف حكومة الخصاونة على انتخابات نيابية مقررة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وستجرى في ظل قانون انتخابات جديد يهمش المعارضة الإسلامية والأحزاب السياسية المستقلة لضمان الأغلبية لنواب موالين للحكومة.

ويعد الخصاونة رئيس الوزراء رقم 13 في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تولى سلطاته الدستورية في السابع من فبراير/شباط 1999.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)