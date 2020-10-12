بعد شهر من اتفاق التطبيع.. ميناء حيفا يستقبل أول سفينة تحمل بضائع من الإمارات

رست في ميناء حيفا الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أول سفينة شحن محملة بالبضائع من الإمارات، قادمة من ميناء دبي عبر خط دولي يمر عبر ميناء موندرا في الهند، محملة بـ 15 حاوية شحن من البضائع المخصصة لشركات ومستثمرين وموردين إسرائيليين.

وقد توقع مسؤولون في ميناء حيفا، وهو أكبر الموانئ الإسرائيلية، أن يرتفع حجم البضائع القادمة من ميناء دبي إلى إسرائيل إلى 150 حاوية في الأسبوع.

ومن المرتقب أن يُشرع في تسيير رحلات بحرية سياحية مباشرة بين ميناء حيفا والإمارات في أبريل/نيسان من العام المقبل.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري من ميناء حيفا إن السفينة التابعة لشركة الملاحة والسياحة البحرية العالمية (MSC) تحمل بضائع طلبها مستثمرون إسرائيليون يرغبون في الاستفادة من التخفيضات الجمركية، وإجراءات الشحن السهلة بالمنطقة الحرة لميناء دبي.

وأضافت أن الخط التجاري البحري الذي يربط الهند وإسرائيل عبر دبي، ومن ثم إلى الولايات المتحدة، يعمل منذ سنوات، ولكنها المرة الأولى التي يتم تحميل بضائع مباشرة من دبي إلى ميناء حيفا.

خط مباشر

وذكرت مراسلة الجزيرة أن إدارة ميناء حيفا تطمح لإنشاء خط بحري تجاري مباشرة مع دبي، فضلا عن آخر سياحي بحري سينطلق في أبريل/نيسان المقبل، وسيربط بين دبي وأبو ظبي وإسرائيل، ثم يكمل المسار إلى ميناء نابولي الإيطالي. ونقلت عن مصادر بالميناء أن المستثمرين والموردين والشركات في إسرائيل أصبح بمقدورهم استيراد أي شيء من الإمارات للاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكلفة المنخفضة في ميناء دبي.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، وقعت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقات مع شركة "دوفرتاور" الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا.

وقالت، في بيان، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عرض، لأحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، وستدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل.

وتقضي الاتفاقات الموقعة بقيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي إيلات الإسرائيلي وجبل علي في دبي.

ويأتي وصول السفينة بعد قرابة شهر من توقيع أبو ظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، وذلك عقب وساطة من الإدارة الأميركية.

سفينة العار الإماراتية تدنس في هذه اللحظات ميناء حيفا الفلسطيني المحتل..

لن تفلح كل محاولات #صهاينة_الإمارات في تثبيت وجود الاحتلال أو حقه في البقاء على أرضنا. pic.twitter.com/4TnkxFgD4L — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) October 12, 2020

اتفاق التطبيع

وعادت مراسلة الجزيرة لتقول إن الحكومة الإسرائيلية ستصوت اليوم على اتفاق التطبيع مع الإمارات، على أن يعرض على الكنيست (البرلمان) الخميس المقبل. وأضافت أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لن يصبح ساري المفعول قبل إقرار الكنيست، وذكر عدد من أعضائه أن بعض بنود اتفاق التطبيع ما تزال طي الكتمان.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تباهى بالاتفاق مع الإمارات واصفا إياه بـ "اتفاق سلام تاريخي" حصل عليه "دون مقابل ودون تقديم أي تنازلات وذلك من منطق القوة". وقد طالبت المعارضة نتنياهو بعرض الاتفاق بكامل تفاصيله وملاحقه.