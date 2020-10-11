سيشارك في تجمع انتخابي كبير.. ترامب: لم أعد مريضا بكورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه لم يعد يمثل مصدرا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإن لديه مناعة ضد المرض. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه للمشاركة غدا في تجمع انتخابي كبير.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" (Fox News)، أضاف ترامب أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية دون تشكيل خطورة على الآخرين.

وأوضح ترامب في حديثه "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير، وأنا في حالة جيدة.. يبدو أن لدي مناعة، يمكنني الخروج".

فحص جديد

من جهته، قال طبيبه شون كونلي إن الرئيس خضع أمس لفحص جديد أظهر أنه لم يعد يشكل مصدرا للعدوى بالفيروس، لكنه لم يذكر ما إذا كانت نتائج فحوصه سلبية.

وأضاف كونلي في بيان أمس، إن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجريت للرئيس أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على التضاعف النشط للفيروس".

وكان ترامب قد ظهر في أول مناسبة عامة له أمس السبت، منذ عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي بعد بقائه بالمستشفى 3 أيام للعلاج من فيروس كورونا، ويستعد غدا للمشاركة في تجمع انتخابي بسانفورد في ولاية فلوريدا.

وكشف ترامب عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وأثيرت شكوك بشأن ما إذا كان لا يزال ناقلا للعدوى، وذكر في تصريحات سابقة أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.