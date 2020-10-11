البث الحي
سياسي|أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

سيشارك في تجمع انتخابي كبير.. ترامب: لم أعد مريضا بكورونا

ترامب ملقيا التحية العسكرية من شرفة البيت الأبيض بعد عودته من مستشفى "والتر ريد" العسكري (رويترز)
ترامب ملقيا التحية العسكرية من شرفة البيت الأبيض بعد عودته من مستشفى "والتر ريد" العسكري (رويترز)
11/10/2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه لم يعد يمثل مصدرا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإن لديه مناعة ضد المرض. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه للمشاركة غدا في تجمع انتخابي كبير.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" (Fox News)، أضاف ترامب أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية دون تشكيل خطورة على الآخرين.

وأوضح ترامب في حديثه "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير، وأنا في حالة جيدة.. يبدو أن لدي مناعة، يمكنني الخروج".

فحص جديد

من جهته، قال طبيبه شون كونلي إن الرئيس خضع أمس لفحص جديد أظهر أنه لم يعد يشكل مصدرا للعدوى بالفيروس، لكنه لم يذكر ما إذا كانت نتائج فحوصه سلبية.

وأضاف كونلي في بيان أمس، إن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجريت للرئيس أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على التضاعف النشط للفيروس".

وكان ترامب قد ظهر في أول مناسبة عامة له أمس السبت، منذ عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي بعد بقائه بالمستشفى 3 أيام للعلاج من فيروس كورونا، ويستعد غدا للمشاركة في تجمع انتخابي بسانفورد في ولاية فلوريدا.

وكشف ترامب عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وأثيرت شكوك بشأن ما إذا كان لا يزال ناقلا للعدوى، وذكر في تصريحات سابقة أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من انتخابات واستفتاءات

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

تشاؤم في المعسكر الجمهوري.. ترامب يكثف جولاته الانتخابية ويصف بايدن بالمجرم

ترامب خلال تجمع حاشد في مسكيغون بولاية ميشيغان (الفرنسية)

في لقاءين تلفزيونيين متزامنين.. تراشق بالتهم بين بايدن وترامب بسبب كورونا

بايدن داخل استوديو قناة &#34;إيه بي سي&#34; للإجابة على أسئلة الجمهور (الفرنسية)

أكد قبوله النتيجة مهما كانت.. بايدن: الغش هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نخسر بها الانتخابات

بايدن صرّح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب سرقة الفوز (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)