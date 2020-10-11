وصفها الاحتلال بعملية "تمشيط روتيني".. جرحى واعتقالات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الأمعري

أصيب فلسطينيون بالرصاص الحي والمطاطي وباختناق، الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري قرب رام الله (وسط الضفة)، وأخرى غرب مدينة طولكرم (شمال).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واثنين بالرصاص المطاطي خلال الاقتحام، ونقلوا لمجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عند ظهر اليوم مخيم الأمعري، حيث دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والشبان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 53 إصابة خلال هذه المواجهات، منها "10 بالرصاص الحي و13 بالمطاطي و30 إصابة بالغاز المسيل للدموع".

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين -بينهم امرأة- من عائلة واحدة، بعد مداهمة منزلهم في المخيم.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال لرويترز عن اقتحام مخيم الأمعري؛ إن القوات كان تقوم "بنشاط عمليات روتيني"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

طولكرم

وفي طولكرم، أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مسيرة انطلقت من جامعة خضوري احتجاجا على استشهاد الطالب سمير حميدي، الأسبوع الماضي.

وأُصيب عدد من المشاركين في المسيرة باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

واستشهد حميدي الاثنين الماضي، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه عند حاجز عنّاب (شرق طولكرم).