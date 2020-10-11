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بعد صائب عريقات.. إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (رويترز)
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (رويترز)
11/10/2020

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إصابة عضو لجنتها التنفيذية حنان عشراوي بفيروس كورونا.

وقالت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة (تابعة للمنظمة)، إنه جرى تأجيل جميع أنشطة الدائرة وارتباطات رئيستها عشراوي، حتى شفائها.

وتأتي إصابة عشراوي (74 عاما) بعد 3 أيام من إعلان المنظمة إصابة أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات بالفيروس.

وحنان عشراوي شخصية سياسية فلسطينية، شاركت ضمن وفد منظمة التحرير في مفاوضات السلام بين عامي 1991 و1993.

وفي عام 1996، انتخبت في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، وأعيد انتخابها لدورة أخرى عن قائمة "الطريق الثالث" عام 2006.

وإضافة إلى كونها عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تشغل عضوية المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين.

وقال مصدر في اللجنة التنفيذية للمنظمة للأناضول إن أعضاء اللجنة دخلوا في حجر صحي فور اكتشاف إصابة صائب عريقات بكورونا.

وكان من المقرر عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الأحد في مدينة رام الله، لكن إصابة عريقات ودخول الآخرين في الحجر الصحي أدى إلى تأجيل الاجتماع لأجل غير معلوم، حسب المصدر نفسه.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في فلسطين 55 ألفا و556، بينها 445 وفاة، و48 ألفا و407 حالات تعاف.

والخميس، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في بيان إن عريقات -الذي يرأس دائرة المفاوضات- أصيب بفيروس كورونا، وأعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية إلغاء جميع التزاماته إلى حين شفائه التام.

وكان عريقات (65 عاما) المصاب بتليف رئوي منذ سنوات، قد خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

ويعد عريقات أحد القيادات الفلسطينية البارزة، وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشارك في جولات عديدة من المفاوضات لمحاولة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسبوع الماضي أن صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي أصيب بفيروس كورونا.

وجاء تشخيص إصابته بعد أيام قليلة من مشاركته في محادثات في تركيا بين قيادة حماس وقيادة حركة فتح، من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

المصدر : وكالات

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