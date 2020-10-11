أكد قبوله النتيجة مهما كانت.. بايدن: الغش هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نخسر بها الانتخابات

قال المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن -أمس السبت- إن "الطريقة الوحيدة" التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات أمام الرئيس دونالد ترامب هي "الغش"، لكنه استدرك بأنه سيقبل بالنتيجة مهما كانت.

وشجّع بايدن الناخبين المحتملين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، وقال لهم "تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك هي الغش".

وأشار بايدن إلى ما وصفه بمحاولات ترامب تثبيط التصويت، بما في ذلك التشكيك في أمن التصويت عبر البريد ومحاولات التشجيع على الترهيب المحتمل لمراقبي الانتخابات الجمهوريين.

وقال للصحفيين قبل مغادرته الولاية إن تصريحاته "أخرجت قليلا من سياقها"، وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات".

وكان بايدن قد صرّح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب "سرقة" الفوز، وقد جندت حملته مئات المحامين والمتطوعين لمنع الفوضى في يوم الانتخابات.

وشكك ترامب مسبقا في نتائج الانتخابات، وامتنع عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسرها أمام منافسه بايدن، مما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديمقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الشهر الماضي "يجب أن نرى ما سيحصل"، وذلك ردا على صحفي سأله عما إذا كان يتعهد بالالتزام بأبسط قواعد الديمقراطية في الولايات المتحدة، وهي النقل السلمي للسلطة حين يتغير الرئيس.