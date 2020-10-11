معارضوه اعتبروه إذعانا للأكراد.. اتفاق سنجار يقسّم العراقيين

أثار الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمال العراق وإعادة النازحين إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة، ردود فعل سياسية عراقية متباينة بين مؤيدة ومعارضة.

ورأت أحزاب وجهات سياسية عراقية الاتفاق حلا مثاليا لإعادة الاستقرار في سنجار وتجربة يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من البلاد، في حين وصفت جهات أخرى الاتفاق بأنه إذعان لإقليم كردستان العراق.

وقال عضو مجلس النواب عن المكون الإيزيدي صائب خضر إن "الفوضى في سنجار يجب أن تنظم وإن أرواح الناس هناك ليست رخيصة وإعمار المدينة أصبح واجبا".

البعض يحاول تحليل اتفاق سنجار حسب رؤية سياسية احادية غير صحيحة، الفوضى في سنجار يجب ان تنظم وارواح الناس ليست رخيصة واعمار المدينة اصبح واجباً واهلنا في سنجار بحاجة للعيش باستقرار وامان كما صرحنا سابقاً لن نقبل ان تعود احداث ٢٠١٤ على اهلنا ولا حتى الاوضاع ماقبل ٢٠١٤ — Saib Khidir (@khidirsaib) October 10, 2020

كما رحب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي بالاتفاق، داعيا لاتفاق مشابه في قضاء مخمور، في حين قال عضو مجلس النواب ظافر العاني إنه ينتظر من الحكومة جهودا مماثلة في مناطق جرف الصخر جنوب بغداد وديالى وصلاح الدين.

نرحب بخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتعاون حكومة الاقليم في ابعاد مسلحي حزب العمال الكردستاني من سنجار واعادة امن القضاء الى الشرطة الاتحادية ، نأمل الخطوات نفسه في قضاء مخمور ايضا ، شريطة منع المسلحين من خارج الحدود بالتوجه الى كركوك ومناطق محافظة السليمانية ومناطق گرميان. — Erşat SALİHİ – أرشد الصالحي (@Ersatsalihi) October 9, 2020

في المقابل، رفض محمد مهدي البياتي -عضو تحالف الفتح "بزعامة هادي العامري" مسؤول منظمة بدر فرع الشمال- ما حصل في سنجار، واصفا الاتفاق بأنه خضوع وخنوع لـ"دولة كردستان" غير المعلنة.

البياتي : ماقامت به الحكومة في سنجار هو خنوع لكردستان ==================== أكد عضو تحالف الفتح ومسؤول منظمة بدر فرع الشمال السيد محمد مهدي البياتي بأن ماقامت به الحكومة مؤخراً في سنجار هي ليست إتفاقية وإنما خضوع وخنوع لدولة كردستان غير المعلنة pic.twitter.com/jyOHohGs8i — محمد مهدي البياتي (@officealbayati) October 10, 2020

وعبر عضو مجلس النواب أحمد الكناني عن استغرابه من وصف الاتفاق بالتاريخي، متسائلا عن مدى إمكانية أن يصب الاتفاق بمصلحة الإيزيديين.

بعد معاناة اخوتنا من ابناء الطائفية الأيزيدية والمصائب التي جرت عليهم

نستغرب ما رأيناه من اتفاق وصف بالتاريخي!!

يا ترى هل يصب الاتفاق في مصلحة الأيزيديين؟

وهل أصبح المكسب السياسي اهم من حياة ومصير احد مكونات الشعب المهمة؟ — د.احمد علي الكناني (@ahmed_kenany_pl) October 10, 2020

تفاصيل الاتفاق

وينص الاتفاق على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء سنجار وتسلم الشرطة المحلية للملف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصر أمني جديد وإخراج أي جماعات مسلحة، ومن بينها منظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا بأنها إرهابية من القضاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن "الحكومة الاتحادية -وبالتنسيق مع حكومة الإقليم- ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد ان الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً. pic.twitter.com/UtPQxbtBMd — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 9, 2020

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، وفق البيان.

وشدد الكاظمي -في البيان- على رفض العراق "استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني، وباقي جيراننا".

كما رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني بالاتفاق بين بغداد وأربيل، وقال إن "الجانبين اتفقا على إدارة سنجار من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك"، لافتا إلى أن "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور".

من جهتها، أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت عن "سعادتها بالتوصل إلى هذا الاتفاق"، وأكدت أنه يوم تاريخي لقضاء سنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤه على يد تنظيم الدولة الإسلامية، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرده.

وقالت "إنها بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن الولايات المتحدة مسرورة بالخطوات التي اتخذتها حكومتا بغداد وأربيل لحل المشاكل السياسية والأمنية في سنجار.