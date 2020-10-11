أبدى استعداده لمراقبتها.. الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه إجراء انتخابات فلسطينية

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها القدس الشرقية، مبديا استعداده لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، خلال اجتماعه في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على استعداد الاتحاد لدعم عمل لجنة الانتخابات.

من جهته، شدد اشتية على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، بالإضافة لضمان مشاركة المقدسيين سواء بالترشح أو التصويت.

وثمّن اشتية تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم على كل الصُعُد، سواء من خلال استمرار المشاريع التنموية أو الدعم السياسي لحل الدولتين، كما نوقشت ترتيبات اجتماع المانحين القادم.

وتوافَق قادة الفصائل الفلسطينية في اجتماع لهم في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وخلال الشهر الماضي، جرت مشاورات بين مختلف الفصائل حول الانتخابات والرؤية السياسية وإنهاء الانقسام وتطوير وسائل المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي وإصلاح منظمة التحرير.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون وقادة فصائل مؤخرا أن اجتماعا آخر للأمناء العامين للفصائل سيعقد قريبا في القاهرة، يتبعه إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتحديد موعد الانتخابات.