أيرلندا تعتزم إجراء فحص كورونا بالمطارات.. إصابات مرتفعة بالهند ودول عربية وقرارات جديدة مرتقبة بأوروبا

سجلت دول عربية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حين أعلنت الهند تسجيل رقم قياسي في عدد المصابين، كما تستعد أوروبا لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة انتشار الفيروس.

أظهرت أحدث البيانات المسجلة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37 مليونا.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 25 مليونا، في حين تجاوز عدد الوفيات مليونا و71 ألفا.

دول عربية

وأعلن العراق، الأحد، وفاة 62 شخصا بكورونا، وأفادت وزارة الصحة بأنها سجلت 62 وفاة، و2206 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و827 مريضا.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 402 ألف و330؛ منها 9 آلاف و852 وفاة، 336 ألفا و157 متعافيا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 وفاة، و323 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 593 مريضا.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 339 ألفا و267؛ منها 5 آلاف و43 وفاة، و325 ألفا و330 متعافيا.

وفي فلسطين المحتلة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، تسجيل 3 وفيات و422 إصابة جديدة، و772 متعافيا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة إلى أن من بين الإصابات 335 إصابة في الضفة الغربية -بينها 68 في مدينة القدس- و87 في قطاع غزة.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

إصابات قياسية بالهند

وسجلت الهند، الأحد، إصابات قياسية بكوفيد-19، حيث تجاوز عددها 7 ملايين، مقتربة بذلك من الأرقام التي سُجلت في الولايات المتحدة؛ البلد الأكثر تضررا بالوباء في العالم (7.7 ملايين). وقد يكون العدد في الواقع أعلى بكثير نظرا إلى النسبة المتدنية لاختبارات كشف الإصابة.

لكن معدل الوفيات يبقي قليلا مقارنة مع حجم الإصابات، وبلغ 108 آلاف و334 حتى الأحد، أي أقل من الأرقام التي سُجلت في الولايات المتحدة (214 ألفا و305). ويفسر ذلك بنسبة الشباب المرتفعة بين سكان الهند، واحتمال وجود مناعة بسبب انتشار أمراض أخرى، وتقديرات لعدد الوفيات أقل من الواقع.

تدابير أوروبية

وفي بريطانيا، يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أمام البرلمان تدابير جديدة لفرض قيود.

وكتب مستشاره الإستراتيجي لنواب شمال غرب بريطانيا لإبلاغهم أن "من المرجح" تطبيق قواعد أكثر صرامة في بعض المناطق.

وتسارعت وتيرة تفشي الفيروس في الأيام الأخيرة في البلاد الأكثر تضررا في أوروبا.

وفي أيرلندا، قال وزير الصحة ستيفن دونيلي اليوم الأحد إن بلاده تعتزم إدراج فحوص الكشف عن كوفيد-19 في المطارات، في إطار بدائل محتملة للحجر الصحي لبعض الركاب القادمين إلى البلاد، لكن لم يتضح بعد متى ستكتمل طاقة الفحص.

وانتقدت شركتا الطيران رايان إير وإير لينغوس الحكومة بشدة لفرضها بعضا من أشد قيود السفر صرامة في أوروبا، وتشمل التوصية بالحجر الصحي لمدة 14 يوما لجميع القادمين تقريبا.

وبموجب نظام للاتحاد الأوروبي، من المقرر توقيعه الأسبوع المقبل؛ سيتم وضع القادمين من دول تقل بها معدلات الإصابة بالفيروس في الفئة الخضراء ويسمح لهم بالسفر دون قيود، لكن المناطق التي ينطبق عليها ذلك في أوروبا قليلة جدا.

وستوضع مناطق أخرى في فئتي اللونين القرمزي والأحمر، وستفرض الحكومة القيود اللازمة عليها.